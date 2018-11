Una de las Suzuki del español Alex Rins ha comenzado a arder esta tarde en la calle de boxes del circuito malasio de Sepang, sin que su equipo ni las asistencias del circuito hayan podido hacer nada por evitarlo.

La moto, que ha quedado seriamente dañada, comenzó a arder al inflamarse el combustible que contenía el depósito de la misma y aunque en un principio los mecánicos intentaron apagarlo, al final tuvieron que alejar la moto del resto para evitar un incendio en cadena, mientras conseguían los extintores necesarios para sofocarlo.

Los mecánicos tendrán ahora que realizar trabajo extra para que el español disponga mañana de sus dos motos.

Lucky escape 🔥



There was drama this morning at the @sepangcircuit when @Rins42's @suzukimotogp machine burst into flames in pitlane! 😮#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/Ko0GzC6CbM