Motociclismo La australiana Sharni Pinford deja las motos denunciando machismo «Siento que ya no quiero seguir expuesta a este comportamiento o que me traten de esta manera»

Actualizado: 25/01/2021 18:21h

Con solo 25 años Sharni Pinfold ha acabado harta. La piloto australiana anunció recientemente a través de las redes sociales su decisión de dejar el motociclismo, donde asegura que el hecho de ser mujer ha supuesto para ella un obstáculo insalvable, con momentos que incluso la han hecho sentir incluso «indigna o incómoda».

Pinfold, que paricipó en el campeonato británico de Moto3 y en el Mundial de Supersport 300, no da detalles sobre los hechos concretos que finalmente le han llevado a tomar la drástica decisión, pero si una idea general de lo sucedido.

Tras rememorar su carrera, las dificultades superadas durante la misma y su amor por el motociclismo, la piloto explica en su comunicado a través de la red social Facebook que «la mayoría de los desafíos a los que me he enfrentado se han basado en la falta de respeto y trato despectivo de las mujeres. Cosas que sé que nunca habría tenido que experimentar o estar expuesto si hubiera sido un hombre».

«Llega un punto en el que dices basta, y siento que he llegado a ese punto. Siento que ya no quiero seguir expuesta a este comportamiento o que me traten de esta manera. Esto me entristece profundamente. Me entristece profundamente mirar los desafíos de mi propio viaje, y reconocer el hecho de que las mujeres dedican sus vidas a perseguir sus sueños están siendo expuestas a esto y están siendo tratadas de esta manera. Este ha sido el factor principal que contribuyó a mi decisión de alejarme», añade.

«Mi amor por el deporte continúa y no estoy segura de lo que me depara el futuro. Estoy muy orgullosa de lo que he logrado en este deporte, y siento que es una pena que aún no haya podido desarrollar todo mi potencial. Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado, me han proporcionado oportunidades y a los amigos que he conocido en el camino. Espero que desde mi viaje pueda ayudar y animar a otros a saber que son dignos de todo lo que desean. Mi deseo para los demás es saber que nadie tiene el derecho de hacerte sentir indigno o incómodo, o que debes rechazar cualquier cosa que no se sienta bien contigo. Tu intuición es la guía más fiable que tenemos y las respuestas que buscamos están dentro de nosotros. Eres más fuerte de lo que piensas, y eres capaz de más de lo que crees».