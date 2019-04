Moto3 Monumental rajada en directo de Capanna sobre Binder La conducción agresiva del piloto sudafricano encendió al italiano, quien arremetió duramente contra él

El Gran Premio de Las Américas de Moto3 terminó con el piloto español Arón Canet como ganador de la carrera. Sin embargo, uno de los momentos de la retransmisión de 'DAZN' se produjo cuando le pusieron un micrófono delante a Massimo Capanna, quien arremetió duramente contra Darryn Binder.

A falta de once vueltas para el final, el italiano se marcó una monumental rajada contra el piloto sudafricano: «Este tio tiene que hacer una carrera en su casa. Te lo digo de todo corazón. Son muchos años los que llevo aquí y nunca he visto a un imbécil como este. A la tercera vuelta no necesita matar a los otros. Te lo digo con sinceridad. Sé que no está bien decir esto en televisión, pero estoy muy enfadado», dijo.

Capanna se refería a la forma de pilotar tan agresiva de Binder, innecesaria en su opinión. En opinión del italiano, el piloto sudafricano ya estuvo mal en Argentina, motivo por el cual tomó una decisión: «Ya he hablado con dirección de carrera porque esto no me gusta, e iré otra vez muy enfadado». La carrera

Nada más dejar el micrófono, Binder volvió a protagonizar un encontronazo sobre el asfalto con Gabriel Rodrigo, piloto español de Honda. El jefe técnico de la marca japonesa esta vez no lo vio, lo que a buen seguro le evitó un enfado mayor.