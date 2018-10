MotoGP Márquez y Lorenzo no terminan de sellar la paz Tras la caída del balear en Aragón y la tensión que hubo entre ambos, las últimas declaraciones evidencian que el tema no está olvidado

El incidente entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo en la primera curva del Gran Premio de Aragón sigue sin terminar de resolverse. Apenas habían pasado unos metros desde la salida cuando el piloto de Ducati se fue al suelo, teniendo que abandonar la carrera y sufriendo, además, una luxación del dedo gordo del pie derecho y la fractura en el segundo dedo. Lorenzo fue claro en su acusación y culpó a su compatriota: «Márquez me ha destrozado el pie y me ha arruinado esta carrera».

El piloto catalán, por su parte, se defendió diciendo lo siguiente: «Para no tener contacto, he soltado frenos. Sí que es cierto que cuando vas por la zona sucia patina mucho. A mí me ha pasado con Dovi, y tienes que tener cuidado de no dar gas a tope». Lorenzo le exigió una disculpa y la tensión entre ambos creció hasta unas cotas inimaginables días antes.

Sin embargo, una llamada de Márquez a Lorenzo y un tuit del catalán parecían haber calmado las aguas... Hasta hoy. En una comparecencia previa al Gran Premio de Tailandia ambos pilotos han sido preguntados al respecto y, a juzgar por sus respuestas, no parece que el tema sea cosa del pasado.

«Marc me llamó al día siguiente. Me sorprendió y se interesó por mi estado. Es una cosa que le agradezco, pero eso no cambia nada. No puedo ser hipócrita, pienso igual, que eso se podía haber evitado y que Marc fue irresponsable e imprudente. Por eso no estoy bien aquí y no pude correr en Aragón. Él lo sabe y estoy pagando por ello. Espero que en el futuro otros pilotos paguen menos que yo por acciones así. Era incompatible hacer aquella curva cómo la hizo y mantenerse dentro. Usé el freno trasero antes de salir despedido, así que no es verdad que la caída fue porque abrí el gas», ha manifestado Lorenzo.

Márquez, por su parte, intentó apagar el fuego con sus palabras, si bien ha quedado en evidencia la diferencia de criterios entre ambos: «Lo llamé, más que nada para saber su estado físico porque siempre te interesas por los rivales y el futuro compañero de equipo. A partir de ahí, cada uno tiene su punto de vista. Yo creo que no hice nada mal, nada fuera del otro mundo que no pase en las carreras así que pasé página. Hice un test muy bueno el martes y ahora estamos en Tailandia. Fue un incidente de carrera, un lance. No pierdo el tiempo hablando de eso. Me quedo con lo que hablé con él por teléfono. Todo bien».

En Tailandia se volverán a medir los dos pilotos que serán compañeros de escudería el año próximo. Márquez correrá con la intención de acercarse a un Mundial que cada vez tiene más cerca y Lorenzo para quitarse el mal sabor de boca del último Gran Premio.