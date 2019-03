Márquez subraya la importancia de la regularidad para un Mundial 2019 que prevé muy igualado

Laura Marta @laura_elliot_ Actualizado: 07/03/2019 20:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Para Marc Márquez desde la primera hasta la última carrera serán importantes para alcanzar su sexto título de MotoGP. Defiende corona una vez más y advierte que la regularidad será imprescindible en un campeonato que comienza este domingo en Qatar y que finaliza el 23 de noviembre en Valencia. Son 19 grandes premios y 25 los candidatos, con las mismas ganas y hambre que el de Cervera.

«Diréis que los pongo a todos, pero yo pondría las dos Yamaha, también las dos Ducati, pues Petrucci ha hecho una gran pretemporada, incluso ha ido más rápido que Dovizioso y lo pongo en la lista como sorpresa. Rins también ha hecho una gran pretemporada, si bien faltará ver en diferentes circuitos, y también a mi compañero de equipo hay que ponerlo ahí», comentó el actual campeón de MotoGP. Aunque también es consciente de que conforme pasen las carreras la dureza de MotoGP elegirá a los verdaderos opositores a quitarle la corona.

«La regularidad va a ser muy importante y hay que empezar estando delante. Si se mira un poco la pretemporada del año pasado, aparecieron nombres por delante que no eran muy usuales, quizás daban la sorpresa en esos instantes, pero luego en el campeonato se van descartando y en cuatro o cinco carreras vas viendo quienes van a ser los rivales. Es ahí cuando hay que ir con buen pie», comentó.

Entre sus principales rivales, Jorge Lorenzo, que admitió que se sentirá bien en la Honda mucho antes de lo que le costó hacerlo con la Ducati. «Es una moto totalmente distinta, con sus puntos fuertes y débiles, no existe la moto perfecta. Pero me gustó la moto desde el primer día, con buenas sensaciones y me sentía cómodo. Pero sentir la perfección en la moto requiere trabajo y tiempo. Hemos logrado un buen paquete de inicio y trataré de terminar lo más arriba la carrera para ganar puntos», comenzó en su discurso. También sabe que la igualdad en la máxima categoría es máxima. «Con cualquier moto de MotoGP puedes ganar carreras, si el piloto está convencido y tiene mucho talento y energía. Pero ganar el título es otra cosa, pero hoy en día, quizás hay cuatro motos con posibilidades de ganar el título y seis que pueden ganar carreras».

Cambio de hora en Qatar

Con los problemas de luz y agua que sufrieron el año pasado, los pilotos han vuelto a reivindicar un adelanto de la hora en la primera carrera del Mundial, prevista para las 18.00 horas en España. «El primer y segundo día de entrenamientos de nueve a nueve y media se notó mucho un cambio de temperatura y humedad en pista y el último día ese cambio fue de ocho a ocho y media y en esa media hora nos caímos nueve pilotos, entre ellos yo. A las siete no hubo ningún problema; el año pasado ya corrimos a las siete y fue bien, fue una carrera muy bonita, con pocas caídas, y creo que es lo que el aficionado quiere y nosotros también», aunque será en la Comisión de Seguridad donde se llegue a un acuerdo.