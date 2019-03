MotoGP | GP Argentina Márquez: «Honda trata de entender la pieza de Ducati» El piloto español afirma no saber si tiene la mejor moto, pero sí que tiene al mejor equipo

Horas después de que el Tribunal de Apelación de la FIM resolviera el caso del deflector a favor de Ducati, los pilotos presentaban en Termas de Río Hondo el Gran Premio de Argentina. Y la conversación tuvo su centro en esa polémica pieza que ya es legal y está al alcance de todos los equipos.

El primero en hablar, el líder confirmado del campeonato, Andrea Dovizioso: «No me preocupaban demasiado los puntos. Habíamos hecho pruebas con la pieza y lo peor era que no nos dejarían utilizarla más», aseguró. Contento con el resultado de Qatar, espera que la Ducati siga evolucionando para conquistar más victorias. «Espero que este año sea más competitivo que el año pasado. Pero es muy temprano para ver qué puede deparar el campeonato. No creo que Argentina sea el ejemplo de lo que vaya a pasar en el resto. Hay muchos rivales», precisó.

Por alusiones, Marc Márquez, segundo en el primer gran premio de la temporada y completamente recuperado del hombro, al menos, para MotoGP. «Qatar comenzó bien porque me cuesta mucho. Argentina se me da bien, pero dependerá de muchas cosas. Por alguna razón, la velocidad está, pero no se me da bien el domingo. En motocross me duele más, pero no tengo ningún problema para competir en lo demás». Y sobre la pieza, alegó: «En Honda están tratando de entenderla y analizar cuál es la función específica y qué se puede mejorar. Estoy seguro de que todas las marcas lo van a intentar. Cuando alguien lo intenta el resto lo sigue. Nunca se sabe si tienes la mejor moto, pero sí sé que tengo el mejor equipo que se puede desear».

Más alejado de los focos y de las polémicas, Valentino Rossi, que se desmarcó de las denuncias interpuestas por Honda, KTM, Aprilia y Suzuki. «No seguí demasiado el problema. Yamaha tiene que concentrarse en otras cosas». Pero después afinó su comentario sobre la pieza: «Las Ducati han sido fuertes en los últimos años. Hay que entender cómo funciona y quizá el deflector sea uno de los asuntos para desarrollar, pero no sé qué deparará el futuro».

El futuro más inmediato, este fin de semana en el circuito de Termas de Río Hondo. Entrenamientos el viernes, sesión de clasificación el sábado y carreras el domingo: Moto3, a las 17.00 horas; Moto2, a las 18.00 horas; y MotoGP, a las 20.00 horas.