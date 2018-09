Sergi Font

Actualizado: 23/09/2018 16:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Golpe de autoridad de Marc Máquez con un triunfo peleado ante Andrea Dovizioso y al que le aventaja ya en 72 puntos. El de Cervera tenía la posibilidad de colocarse con opciones matemáticas de lograr el titulo en Tailandia dentro de dos semanas pero deja encarrilado un campeonato que será prácticamente imposible que se le escape al catalán. No obstante, el gran protagonista fue Jorge Lorenzo, que partía desde la pole y con muchas posibilidades de conseguir el triunfo, pero su carrera duró una curva. El mallorquín salió propulsado por encima de su moto y acabó en la enfermería, abriendo un escenario inesperado en la carrera. Lorenzo abrió gas en la zona incorrecta de la pista, el exterior de la curva 1 y perdió el control de la Ducati, saltando por encima de su moto. Y tuvo suerte porque salió despedido lejos de la trayectoria del resto de pilotos. El piloto español encadena dos caídas consecutivas, después de irse al suelo a pocas vueltas del final en el último Gran Premio en San Marino. Tras levantarse y tratar de retirarse cojeando, vio que no podía y tuvo que ser evacuado en camilla. Una primera exploración detectó que tenía dislocado el primer dedo del pie derecho. El de Ducati deberá recibir el visto bueno para poder correr dentro de dos semanas en Tailandia.

[Resultados del GP de Aragón]

Tras la caída de Lorenzo, Dovizioso se colocó en cabeza, seguido en todo momento por Márquez y Iannone. Mientras Rossi iba remontando posiciones, el ataque del piloto de Cervera se iba cociendo a fuego lento. Fue a falta de diez giros cuando Márquez le enseño la rueda a Dovi y le dejó claro que no iba a conformarse con la segunda plaza a pesar de haber asegurado en la previa que ya firmaba que le recortaran cinco puntos. Adelantó el catalán al italiano y este se la devolvió. Fue un toma y daca que permitió a Iannone acercarse y lidiar un duelo trepidante cuando solo faltaban dos giros para acabar la carrera. No obstante, Dovizioso iba a vender cara su piel pero Márquez está hecho de otra pasta y estaba dispuesto a sumar su quinto Mundial en la categoría reina. A falta de tres vueltas le arrancó las pegatinas al piloto de Ducati y se marchó poniendo una distancia suficiente como para no temer por el triunfo.

Marc Márquez estaba muy feliz por su sexto triunfo de la temporada y sobre todo por dejar el título encarado. «Hoy he arriesgado un poco. He apostado, lo he dado todo y he puesto el neumático blando. He pilotado muy bien, pilotando muy suave y siguiendo a Andrea. Hemos luchado al final, ha habido momentos de riesgo pero ha sido fantástico», apuntó. Andrea Dovizioso también estaba satisfecho a pesar de haber perdido la carrera tras liderarla durante mucho tiempo: «Estoy muy contento porque siempre sufrimos mucho y en el pasado veíamos el podio desde lejos. Ahora hemos estado luchando por la victoria, por desgracia no hemos podido ganar la carrera pero hemos luchado con Marc, en una pista que no nos va bien. Es positivo para el campeonato y para el futuro. Hace poco ni nos lo imaginábamos». El podio lo completó Iannone: «Está claro que si Jorge no hubiera hecho ningún error y no se hubiera caído habría sido más difícil. No he apretado al máximo desde el principio. Al final tenía alguna décima más que Alex y al final he podido conseguir este podio. Hemos podido conseguir esto gracias a Suzuki».

Jorge Lorenzo se cae en la primera curva del Gran Premio de Aragón - EFE

Moto2: Triunfo de Binder y Márquez cuarto

Brad Binder fue el gran triunfador en Moto2 y logró una primera posición que minimizó la séptima posición de su compañero, Oliveira, lo que le permite seguir en la pugna por el liderato después de que Bagnaia entrara en segundo puesto. «Pecco» lidera la categoría con 19 puntos de renta. Álex Márquez, que lideró la carrera durante varios giros, se quedó fuera del podio y no pudo evitar que en las últimas vueltas le superara Baldassarri. El catalán realizó una gran salida y se colocó detrás de Binder pero enseguida le pasó aprovechando un error del sudafricano. Destacar que poco antes del inicio de la carrera, el Forward anunció que Isaac Viñales no podía correr ante los fuertes dolores que sufría en el hombro. Mala noticia. Joan Mir, mientras, remontaba posiciones y Oliveira, el gran favorito se quedaba atorado en un décimo puesto batallando con Corsi. La emoción corrió a raudales y también el miedo cuando Binder y Bagnaia se tocaron tras una curva en la que el «41» se iba largo y volvía a la trazada por donde pilotaba el italiano. Solo un milagro puede explicar que Bagnaia no besara el asfalto. «He tenido mucho miedo porque normalmente cuando te tocas así, te caes. No pasa nada, al final son cosas de carreras. Él es un tío muy duro y sabía que tenía que ayudar a su compañero. Me he puesto muy nervioso pero luego he vuelto a tranquilizarme. Estoy bien porque ahora tengo 19 puntos de ventaja», reconoció Bagnaia al término de la carrera.

Álex Márquez lamentó haberse quedado sin podio tras la carrera, aunque se mostró satisfecho por el trabajo realizado. «Quizá he cometido un pequeño error al principio tirando demasiado, pero eran mis bazas, con el equipo lo habíamos hablado así, salir bien, he salido perfecto, he estado ahí, pero después iba muy justo. Lástima la pelea con Baldassarri porque hemos perdido el contacto con Pecco, sino hubiéramos llegado los tres juntos pero aún así contento. Lo he dado todo de la primera vuelta a la última, con eso me quedo», apuntó. Y aseguró tener sensaciones positivas: «Ahora hay que intentar mejorar algunos flecos, pero contento, un gran fin de semana delante de la afición y ahora Tailandia, un circuito nuevo para todos y a estar concentrado desde el principio».

Jorge Martín, en el podio tras ganar en Aragón - AFP

Moto3: Victoria de Martín, que es más líder

Otra victoria de Jorge Martín tras una gran carrera que le afianza mucho más en el liderato de la categoría. La renta del madrileño podría haber sido aún mayor si Bezzecchi no hubiera firmado una gran remontada que le permitió entrar en segunda posición, quedándose a 13 puntos del piloto español. Cimentada en una gran salida, apretó de lo lindo tratando de aprovechar la sanción que sufrió el italiano y que le obligó a salir en la posición 18. Dos giros le bastaron para abrir una distancia de dos segundos con el grupo perseguidor, compuesto por Ramírez, Di Giannantonio, Norrodin y Canet. Bastianini, que partía 15, también se afanó en recuperar posiciones y logró subirse al podio. Con Martín escapado y excesivamente lejos, la emoción radicó en la pugna por subirse al podio. Meritoria carrera la de Jaume Masiá, que sufrió una caída en el warm up y se vio limitado por un intenso dolor en el hombro. Tras perder posiciones acabó entrando en novena posición.

«No ha sido fácil para nada. Ha sido una de las carreras más complicadas de mi carrera. Sabía que mis opciones pasaban por escaparme porque en grupo era imposible. Ha habido un momento en el que me han recuperado y me he preocupado, aunque la final he podido mantener la ventaja», explicó Jorge Martín tras pasar por el podio. El madrileño quiso dejar claras las dificultades que pasó en carrera a pesar de su gran distancia con el resto de pilotos: «La carrera se me ha hecho eterna. A falta de diez vueltas iba mal de gomas y estaba sufriendo aunque tenía una buena ventaja. Es increíble acabar la carrera así en España. Ahora vienen dos carreras difíciles para nosotros y habrá que tratar de hacerlo lo mejor posible».