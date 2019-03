Motociclismo Así era Marcos Garrido, el niño que quería ser Rossi El piloto de 14 años falleció ayer durante una carrera del campeonato andaluz de velocidad

El motociclismo llora la muerte de otro piloto. Marcos Garrido perdió ayer la vida tras ser arrollado en una carrera del campeonato andaluz de motociclismo. A sus 14 años, el gaditano era una de las mayores promesas de España

Garrido se subió por primera vez a una moto con dos años. Una minimoto que le dio su padre, que no guardaba ninguna relación con las carreras pero que vio en su hijo a un futuro campeón. Fue su primo quien potenció su pasión por las dos ruedas, pues poseía un taller de motos en Rota, de donde Marcos era originario. Tras ver a su primo disputar sus primeras carreras contra sus amigos, se encargó de los traslados en las diferentes competiciones.

Con tan solo seis años conquistó el Trofeo Andaluz Copa Sur ANPA (Asociación de Pilotos Aficionados), la primera prueba oficial que disputaba. Un logro al alcance de muy pocos y por el que muchos quisieron conocer al muchacho.

«El fútbol a mí no me vale. Lo mío son las motos», decía Marcos en una entrevista a la que también acudió su primo. «Este crío tiene una oportunidad para ir moto que muy pocos tienen. Va muy rápido y además es muy bueno en los estudios», expresaba Manuel Jesús Izquierdo.

«Su padre me dijo que iba muy rápido y cuando le vi me di cuenta de que este chico lo lleva en la sangre. Por mucho que le digamos cómo tiene que pilotar, él ha nacido con ello», proseguía Izquierdo. Marcos era rápido, solo sabía ganar y adelantar, algo que aprendió de su ídolo, Valentino Rossi. «Veo todas las carreras. A mi me gustaría parecerme a Valentino porque lo gana todo», expresó en la entrevista Marcos.