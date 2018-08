Motociclismo - Gp de la República Checa Lorenzo se enfada pero no puede con Dovizioso El italiano gana una campetida carrera en la que el mallorquín queda segundo y Márquez completa el cajón en GP

Avisaba Jorge Lorenzo esta semana tras unas declaraciones de Andrea Dovizioso que no le sentaron bien que enfadado era peligroso. Y lo demostró. El piloto de Ducati intentó hasta la última curva desbancar a su compañero de equipo de la primera plaza y no se guardó nada. Arriesgó hasta lo indecible pero no pudo con el italiano. Lorenzo demostró también su deportividad al ir a buscar a Dovizioso al término de la carrera para felicitarle. Marc Márquez entró tercero tras los dos pilotos de Ducati y aumentó su distancia en el Mundial con respecto a Valentino Rossi, que entró en cuarta posición un resultado discreto teniendo en cuenta que partía en segunda plaza en la parrilla de salida. «El objetivo del fin de semana era aumentar la distancia en el campeonato y lo hemos conseguido. Ha sido muy difícil luchar contra las Ducati. Están contentos, hacía tiempo que no ganaban pero yo tengo confianza. Aquí sufrimos pero hemos estado muy cercar de la cabeza», explicó Márquez tras bajarse de la moto. Lorenzo también estaba satisfecho: «He disfrutado mucho. Ha sido una carrera espectacular. He preferido ser más lento al principio para poder atacar al final y la estrategia nos hay ido bien. Para Ducati la primera y la segunda posición es muy buena y estamos muy contentos.»

No empezó bien la mañana en Brno. Pol Espargaró no pudo participar en la carrera tras sufrir una caída durante el 'warm up. Los médicos del Mundial le diagnosticaron una fractura de la clavícula izquierda y fue evacuado a un hospital de Brno, donde le están realizando pruebas para comprobar si la columna vertebral ha quedado afectada. «Pol está bien, está estable. Ha tenido una caída muy fea, pero no ha perdido la conciencia en ningún momento. En la exploración inicial que hemos hecho en el circuito, presenta una fractura clavicular izquierda, tiene una fuerte contusión cervical, aunque no podemos decir si tiene o no una fractura cervical y por eso le hemos trasladado al hospital para hacerle más pruebas», explicaba el doctoro Angel Charte en Movistar. El catalán tendrá prácticamente imposible correr la próxima semana en Austria.

También fue aciago el fin de semana para Maverick Viñales, que duró tres curvas en carrera. El piloto español se vio involucrado en una triple caída con Stefan Bradl y Bradley Smith y se quedó fuera de la carrera a las primeras de cambio. Primer Gran Premio en el que el piloto de Figueras se queda sin puntuar y pierde la tercera plaza tras el triunfo de Dovizioso.

Moto2, Caída de Márquez y liderato de Oliveira

Apasionante última vuelta entre Oliveira y Marini en la que ninguno de los dos pilotos quiso conservar nada. Con el cuchillo ente los dientes se lanzaron a por un triunfo que finalmente se llevó el portugués, que sabe que no puede dejar ninguna oportunidad si quiere ganar el campeonato. De hecho, Oliveira se encaramo a lo más alto desbancando a Bagnaia, al que su tercera posición no le bastó. La mala noticia estuvo en la caída de Alex Márquez, que se queda a 53 puntos del liderato. Más temprana fue la caída de Mir, que partía 12º y se vio involucrado en la salida con una triple caída con Remy Gardner y Bo Bendsneyder. Los adelantamientos fueron constantes durante toda la carrera.

A falta de 10 giros Márquez adelantaba a Oliveira pero su Kalex se fue al suelo en la vuelta 14, lo que supone un varapalo y paso atrás en su intento de conseguir el campeonato. Al final fue el portugués el que pasaba primero por la línea de meta tras varios adelantamientos entre él y Marino, digno sucesor de Valentino Rossi. Al final también Bagnaia pudo con Baldassarri. Vierge acabó quinto; Navarro, octavo; Augusto Fernández, 12º y Lecuona, 13º. Medina se cayó y no puntuó. Oliveira estaba muy feliz tras la carrera. «Ha sido un mano a mano muy guapo con Marini. Ha sido una carrera muy divertida, desde el inicio. El ritmo no iba a ser muy alto, así que nadie se iba a escapar. A falta de cinco vueltas me he intentado poner líder y no sufrir las consecuencias de los adelantamientos y en la ultima he podido atacar. Me siento bien. Ahora hay que continuar en esta forma».

Canet queda segundo en Moto3

En Moto3 fue extraño ver una carrera sin el líder, Jorge Martín, que había sido intervenido de las fracturas que le provocó la caída en los entrenamientos de esta misma semana. Finalmente fue Fabio Di Giannantonio el que se hizo la victoria y minimizó los daños colaterales para Martín, que perdió el liderato en favor de un Bezzecchi que acabó en sexta posición. El compañero del piloto madrileño fue agresivo en la pista y pudo con Arón Canet, que subió al podio pero no pudo hacerlo a lo más alto del cajón. Les acompañó Kornfeil, que había logrado la pole este pasado sábado. El checo se puso lider en cuanto empezó la carrera pero al final acabó perdiendo la posición. Todo se decidió en una última vuelta apasionante. Ramírez fue séptimo; Masiá, 17º; Alonso López, 18º; Vicente Pérez, 21º y el debutante Filip Salac, 24º. Al final, hubo cambio en una general que ahora lidera Bezzecchicon tres puntos sobre Martín, 17 con Di Giannantonio y 22 con Canet.

«Ha sido una carrera muy complicada, he intentado ponerme en cabeza de carrera y tratar de romper el grupo pero era muy complicado dado que hay muchas rectas. Ayer llovió y hay mucha temperatura, así que la carrera ha sido muy lenta, con un grupo muy grande pero igualmente el objetivo era estar todo el rato en las posiciones de delante. A las KTM es difícil adelantarlas, conforme me adelantaban tenía que ir haciendo cualquier línea e ir al límite, las trayectorias eran muy abiertas», explicó Canet, que descartó dar el salto a Moto2 la próxima temporada: «A lo mejor me quedo en Moto3 a dar un poco de guerra». Y concluyó: «El Mundial siempre ha sido posible, nunca lo he dado por perdido. Al final no es un objetivo ya que es todavía mi tercer año, tengo 18 años...».