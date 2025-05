La lluvia hace soñar a Márquez en Le Mans

La cabeza le dice a Marc Márquez que este de 2021 no es su Mundial, pero el corazón le dicta otra cosa. En la tercera carrera tras su vuelta de la lesión en el húmero, el catalán soñó ayer con la pole en Le Mans , donde saldrá finalmente sexto. Su mejor clasificación desde el regreso al campeonato y la primera señal de que su mejor versión está cada vez más cerca.

Las condiciones cambiantes de la pista contribuyeron a ver un Márquez más ambicioso, capaz de liderar los entrenamientos por primera vez desde hace meses ( fue el más rápido en la tercera sesión de libres por la mañana, bajo la lluvia ). En la clasificación, afalta de cinco minutos y aún con la pista semimojada, el español se subió a la pole provisional con un tiempo de 1:33:037 que hizo esbozar una sonrisa a su equipo. Quedaban por pasar por la línea de meta muchos pilotos y el asfalto estaba mejorando, pero ver a Marc de nuevo en lo más alto es la mejor señal para volver a verle en un podio de MotoGP. Para celebrar otra vez con champán.

Alegría que parece lejana, aunque tratándose del piloto de Cervera nadie se atrevería a descartarle ni siquiera para este fin de semana . Y eso que su Honda parece estar aún lejos del rendimiento de las Yamaha, que coparon los dos primeros puestos de la parrilla con Quartararo en la pole y Maverick Viñales escoltándole en la segunda posición.

Para aspirar de verdad al podio, Márquez mira al cielo, pues se espera lluvia para la hora de la carrera . Si la prueba se disputa finalmente sobre mojado, el español ya ha demostrado que puede ser muy competitivo. De hecho, fue el más rápido en los libres de por la mañana, que se celebraron bajo el agua. Ahí, sin tanto estrés para su brazo derecho, Márquez demostró que no ha perdido su pericia. «Ya sea por las condiciones o por el circuito, lo cierto es que me he visto más cerca de los de arriba de lo que estuve en Portimao o Jerez. No es significativo, pero ser primero en el FP3 demuestra que no se me ha olvidado ir en moto en agua. En seco me ha costado más, como era lógico. Pierdo mucho tiempo en unas curvas y luego quiero recuperar en otras, pero el límite es el límite y no se llega a más . Si la carrera es en agua se abren las posibilidades de podio; si es en seco, nunca diré que es imposible, pero hay un 95 por ciento de que mi mejor posición sea un quinto o un sexto», expresó el piloto de Honda, feliz por cómo le habían ido las cosas en LeMans.

En el resto de categorías, Raúl Fernández logró su primera pole en Moto2 , mientras que Masiá saldrá tercero en Moto3, donde la pole fue para el italiano Migno.