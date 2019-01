Jorge Prado arranca el año con victoria en Italia

El español Jorge Prado, actual campeón mundial de MX2, comenzó este domingo la temporada con victoria en la primera prueba del 'Internazionali' italiano, el considerado campeonato más prestigioso de la pretemporada, con tres carreras seguidas en enero y febrero.

El lucense se impuso en Riola Sardo, en la isla de Cerdeña, por delante de Mikkel Haarup y Mattia Guadagnini. «Hemos trabajado bien en pretemporada, pero siempre quieres comprobarlo en la pista y medirte con los rivales directos», explicaba el español al término de la prueba.

En MX1, victoria de Antonio Cairoli, con Romain Febvre y Tim Gajser a su estela. El Internazionali italiano sirve a los pilotos para ultimar su puesta a punto a varias semanas del comienzo del Mundial, en Argentina el 3 de marzo.

Arrancamos el año en el podio. Victoria en Riola Sardo #internazionaliMX

Best way to start the year... on the podium. P1 at #Sardegna 🍾🏆 pic.twitter.com/jN2zkF2FpH