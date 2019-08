MotoGP Jorge Lorenzo: «Con la lesión me entraron dudas sobre mi vida y mi carrera» El piloto balear vuelve tras la lesión en la vértebra y zanja los rumores de su salida de Honda

La última vez que a Jorge Lorenzo se lo vio encima de la moto fue el 28 de junio. Una fea caída en el Gran Premio de Cataluña lo apartó del Mundial al fracturarse dos vértebras que le han dado muchos problemas en estos dos meses de ausencia.

Problemas en el cuerpo, con una recuperación más lenta de lo que presagiaba y deseaba, y también, los más graves, en su confianza. «Fue muy difícil al principio, las dos primeras semanas iba muy lento en la recuperación. Son lesiones de espalda muy serias y empecé a tener dudas sobre cómo afectaría a mi vida, sobre mi carrera profesional. Creo que es humano. A partir de la tercera semana todo fue un poco mejor, se redujo el dolor y pude comenzar a entrenarme en la piscina, con las pesas. Pensé que era el momento de volver», reconoció en la rueda de prensa del Gran Premio de Silverstone, sentado a la mesa con Márquez, Dovizioso, Rossi, Miller, Quartararo y Crutchlow.

Esas dudas dispararon los rumores sobre su regreso a Ducati, angustiado como estaba y está, sin poder domar la Honda y sin conseguir un resultado a la altura de su palmarés. El balear quiso zanjar las habladurías con firmeza: «Hubo muchos rumores y ni siquiera estaba allí. Yo nunca manifesté nada porque tenía mi contrato de Honda. Cuando comencé a sentirse mejor, me convencí de nuevo de que podía ser competitivo y ser capaz de ganar, al menos, una carrera con Honda. Al sentirme fuerte porque la lesión no iba a perjudicar mi vida, me volví a llenar de ilusión de intentar ganar con esta moto. Mi compromiso con el reto que decidí acometer hace un año creció. Decidí llamar personalmente a Alberto [Puig, manager de Honda] para reafirmar mi compromiso», relató.

Hasta 2020

Al menos, aseguró que cumpliría con su contrato, hasta final de 2020. «Sí, claro. Tengo un contrato de dos años y hemos atravesado dificultades, pero he firmado y me gustaría obtener resultados con esta moto como lo he hecho en otras motos que he corrido en 17 años», corroboró. Aunque ni afirmó ni negó que su entorno, o él mismo, se pusiera en contacto con Ducati, donde completó su año de adaptación y supo ganar tres carreras el año pasado. «Yo miro al futuro», concluyó.

Hasta que hoy no se suba a la moto no sabrá cómo reacciona su cuerpo, pero tenía muchas ganas de volver. «Puedes perder ritmo si estás mucho tiempo alejado de las pistas. No me encuentro para estar en los cinco primeros, pero en cuanto pueda dar vueltas quiero recuperar el buen ritmo que tuve antes de la caída». Hoy demuestra su recuperación física y mental en el asfalto donde ha triunfado en 2010, 2012 y 2013.