Jorge Lorenzo, hospitalizado tras una durísima caída

Jorge Lorenzo ha sufrido una durísima caída en la segunda sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia. El piloto español perdió el control de su Ducati en la curva tres, se cayó al suelo y su moto terminó dando varias vueltas de campana hasta llegar a partirse. Jorge Lorenzo no perdió la conciencia pero el accidente le ha obligado a retirarse en camilla del circuito de Buriram. La cuenta oficial de MotoGP ha anunciado que está siendo sometido a pruebas en el centro médico.

El piloto balear llegaba a esta carrera tras el accidente que sufrió en el Gran Premio de Aragón que terminó con una fractura en su segundo dedo del pie. Paolo Ciabatti, director deportivo ducatista, ha dicho en 'Movistar' lo siguiente: «Parece que se corta el motor. Es una caída muy extraña». Después de la caída se sacó la bandera roja por la existencia de aceite en el trazado.

💢 @lorenzo99 suffers another MONSTER highside



The vicious crash left his GP18 in two pieces 😮#ThaiGP | VIDEO 🎥 https://t.co/jX4CnGwVq5pic.twitter.com/8wLeAzcMzX