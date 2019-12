Indonesia recibirá a MotoGP en 2021 con un majestuoso trazado

La web oficial del Mundial de MotoGP ha mostrado las primeras imágenes, renderizadas, del aspecto que tendrá el futuro circuito del GP de Indonesia.

El nuevo trazado, que entrará en el calendario en 2021, estará situado en la isla de Lombock, dentro del gran complejo turístico de Mandalika.

