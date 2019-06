GP Cataluña Honda no cambiará la moto de Lorenzo «No podemos cambiar la moto porque un piloto no se adapte a ella», asegura Alberto Puig, Team manager de Repsol-Honda

Jorge Lorenzo deberá adaptarse a su moto. O lo que es lo mismo, Honda no hará cambios sustanciales para que el excampeón pueda mejorar la situación en la que se ha victo inmerso. Acostumbrado a ganar o a pelear por la victoria en cada carrera, ha visto como con Honda no se le están dando los resultados que esperaba. Incluso ha viajado a Japón para tratar su situación y buscar mejoras en su montura. Alberto Puig valoró la delicada situación del piloto balear y descartó un cambio de moto. «Mi opinión es escuchar lo que él dice, recoger la información e intentar ayudarle. Dice que en la moto no va cómodo. A partir de ahí, hemos intentado, y estamos intentando que vaya cómodo. Se resume en esto. Su argumentación nunca ha sido que la moto no vaya bien o no corriera, simplemente es que no va a gusto, por la ergonomía de la moto en sí, el acoplamiento que tiene él con su moto en este momento. Eso es lo que nos ha transmitido. El motivo de su viaje a Japón ha sido al 99 por ciento este», ha confirmado el team manager de Repsol-Honda.

De hecho, Puig defendió la moto que pilota Lorenzo e insistió en la necesidad de que sea Jorge el que se acabe adaptándose a la Honda: «La línea de nuestra moto no es tan mala, gana casi cada año el campeonato. Que Jorge no se adapte a la moto es una posibilidad y está ocurriendo, pero no es que la moto no esté en el camino. Marc la lleva y cada vez va a mejor. Es más un problema de adaptación de Jorge a la Honda que no el querer cambiar el ADN de la moto. Este año hemos dado un paso importante a nivel de potencia. En los últimos años, Ducati era claramente superior y este año los hemos parado un poco los pies en ese sentido, lo que está haciendo que Marc corra con un poco más de margen. Las motos nunca son perfectas y siempre hay que mejorar, pero lo que tampoco podemos pretender es cambiar completamente la moto simplemente porque un piloto no se adapte a ella, sobre todo, cuando la moto está ganando y lidera el campeonato». En este sentido, Puig se apoyó en las victorias de Marc Márquez, que pilota la misma Honda que Lorenzo. «No es un problema de la evolución de la moto de Jorge. Lo que él está pidiendo son una serie de apéndices para poder ir más cómodo él en la moto. Eso no cambia la moto, eso cambia tu moto, es como la silleta de un piloto de Fórmula 1, la tiene que hacer a su medida. Esto es igual, lo que pasa es que a Jorge le está costando más de lo que se esperaba o lo que él creía. Él utiliza mucho las piernas para frenar, porque se cansa mucho de la parte de arriba y estamos intentando hacer una serie de soportes para que pueda hacer eso. Eso es un opcional, pero no es que la moto vaya a ser así en el futuro. Si una persona no necesita eso, se quita. Está hecho específicamente para que Jorge pueda conducir más cómodo, pero eso no marca la evolución o el desarrollo de una moto», insistió.

A pesar de todo ello, descartó que se fuera a tomar medidas con Lorenzo o que se le fuera a quitar la moto, como se había rumoreado. «Los contratos están para cumplirse. Están para eso, si no, no hagas contrato y cada uno que haga lo que quiera cuando le apetezca. Por supuesto, es nuestro piloto para las dos próximas temporadas. Y durante este tiempo, Honda va a hacer lo máximo para que vaya rápido, esa es la política de Honda. Es una política, también de sentido común. Honda siempre ha respetado los contratos, nadie, en estos momentos, se ha planteado la hipótesis de rescindir. Queremos pensar que Jorge encontrará el camino, los contratos están para eso, si no no es lo que tocaría», quiso dejar bien claro. Y realizó un breve campeonato del tercio del Mundial disputado por su marca y sus pilotos: «En el fondo, tampoco es muy nuevo, es más o menos, lo de casi cada año. Marc es el que lidera el equipo, es el abanderado y el que hace que los resultados de este equipo vayan para delante. Lleva siendo así durante mucho tiempo. Lo que sorprende en este momento es el rendimiento de Jorge, debido a todos los problemas que pueda tener él. Pero tampoco se esconde, no se está justificando, ni lanzando quejas o culpas. Simplemente, ha reconocido que no se adapta a esa moto. Y el motivo, según él, es este, con lo cual lo único que podemos hacer desde Honda es intentarle dar una moto que le sea más cómoda».