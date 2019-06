El emotivo detalle de Pol Espargaró con Luis Salom

El Gran Premio de Cataluña siempre recordará a Luis Salom. Aquí, en 2016, sufrió un accidente y quedó para siempre su esencia, su ambición y su sonrisa. El mural que le dedicó el mundo del motociclismo sigue siendo un lugar de peregrinaje para pilotos y aficionados que le quieren rendir su particular homenaje.

Como Pol Espargaró, que no quiere olvidar a su compañero y amigo y honró su memoria con un emotivo ramo de flores que depositó a los pies del mural.

What a lovely gesture 💕@polespargaro brings flowers to Luis Salom's memorial at Circuit de Barcelona - Catalunya. pic.twitter.com/ONAJSTy9vP