Duelo Yamaha-Ducati en Mugello con Márquez pendiente de su físico

El circuito de Mugello acogerá desde este viernes al domingo el Gran Premio de Italia, sexta cita del calendario del Mundial de Motociclismo y en la que se espera en MotoGP un nuevo duelo entre las Ducati y la Yamaha del francés Fabio Quartararo y un paso adelante de Marc Márquez (Repsol Honda), mientras que el joven Pedro Acosta (KTM) tratará de volver a estar en la pelea por el podio para seguir mandando con autoridad en Moto3 y Raúl Fernández (Kalex) ponerse líder en Moto2.

El trazado italiano alberga otro momento clave del campeonato al convertirse en la primera de las dos citas consecutivas ya que la semana que viene, sin descanso, la parrilla volverá a estar en el circuito catalán de Montmeló, por lo que pueden ser importantes para seleccionar el primer corte de favoritos en cada categoría.

Hasta el momento, en MotoGP se está constatando el dominio que se preveía de Ducati y Yamaha, principalmente de las motos de la fábrica de Borgo Panigale, que querrán brillar en la carrera de 'casa' y mantener su dominio de las últimas campañas para intentar asaltar el liderato que ostenta, sin embargo, la M1 de Fabio Quartararo.

El francés llega a Mugello tras recuperar el mando del campeonato en Le Mans, donde no pudo con las 'Desmosedici', aunque sí con la del italiano Francesco Bagnaia. El de Niza acabó tercero, un puesto por delante de su rival para llegar a casa de este con tres punto de ventaja en la clasificación. El 'Diablo', que en su única aparición en el trazado italiano no pudo acabar la carrera, tratará de poner fin al dominio de Ducati en este escenario donde se ha impuesto en las tres últimas ocasiones, aunque ninguno de esos ganadores (Danilo Petrucci, Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso) sigue a lomos de una montura 'roja'.

Ducati ha dejado claro que quiere volver a saborear el título mundial 14 años después de lograrlo con el australiano Casey Stoner. De momento, tiene a tres pilotos bien posicionados para pelear por ello, ya que además de Bagnaia, que espera aprovechar el correr en su país para seguir presentando su candidatura, tiene tercero, a doce puntos, al francés Johann Zarco, del equipo Pramac Racing, y cuarto al australiano Jack Miller, a 16 y que viene lanzado tras ganar los dos últimos Grandes Premios.

Por detrás de este cuarteto y ya algo obligados a no ceder más terreno, están los españoles Maverick Viñales, que no ha podido dar continuidad a su victoria en la cita inaugural de Losail y no ha vuelto a subir al podio para estar ya a 24 puntos de su compañero de equipo, y Joan Mir (Suzuki). El actual campeón está a 31 puntos ya después de un difícil inicio de temporada, agravado por el '0' en Le Mans.

También habrá expectación por ver un paso adelante más de Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo ya parece que va encontrándose mejor en cuanto a ritmo y físico y en Francia incluso llegó a liderar la carrera en mojado antes de caerse y posteriormente marcharse de vacío.

El ilerdense, que ganó en Mugello en 2014, sabe que afronta un tramo importante con la exigencia para su hombro con dos carreras consecutivas, pero el refuerzo de la última carrera le puede ayudar a que la Honda empiece a asomar la cabeza en los puesto delanteros. Su compañero en el Repsol Honda Pol Espargaró tratará de continuar también mejorando y acercarse a posiciones altas.

Acosta busca volver a la victoria

Por otro lado, en la categoría de Moto3, el joven piloto español Pedro Acosta (KTM) intentará continuar siendo la baza más fiable en este momento del motociclismo nacional para saborear un título mundial eesta campaña.

El murciano ya ha sobrepasado la barrera de los cien puntos, el único del Mundial que lo ha logrado, aunque en Le Mans no pudo ser tan dominador como lo había sido en los otros cuatro Grandes Premios y solo pudo ser octavo, un gran resultado de todos modos porque salía el 21 y se fue al suelo.

Pese a no conseguir su cuarta victoria seguida ni subir al podio, el piloto de Mazarrón suma 103 puntos y aventaja en 54, más de dos carreras, a su compatriota Sergio García Dols (GasGas), ganador en el trazado francés.

Finalmente, en Moto2, el español Raúl Fernández (Kalex), debutante en la categoría, tratar de ponerse líder del campeonato. El madrileño llega animado a Mugello tras sumar su segunda victoria de la temporada y ponerse a un solo punto del australiano Remy Gardner, su compañero de equipo y que está siendo también muy regular pese a que todavía no ha ganado.