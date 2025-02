Dovizioso redondea su fin de semana y Rossi vuelve a nacer

Protagonista Andrea Dovizioso en los prolegómenos del Gran Premio, también en el arranque y en el final. El italiano puso el paddock patas arriba esta semana al desvelar que no continuaría en Ducati y, posteriormente, en la salida, con un arranque que fue estudiado por si se hubiera adelantado al verde del semáforo. La salida fue legal y no hubo sanción. Finalmente se benefició de una serie de accidentes e incidentes para lograr la victoria y acercarse al liderato del Mundial. Pero la imagen del día, más allá del piloto de Ducati celebrando la victoria, fue el brutal accidente entre Morbidelli y Zarco, con sus motos volando sobre Viñales y Rossi . La desgracia planeó sobre el Red Bull Ring. Espectacular segunda plaza de Joan Mir , que supero al final a Jack Miller.

Enseguida los favoritos se colocaron en cabeza. Tres españoles entre los cinco primeros. Pol Espargaró, Mir y Viñales seguían la rueda de Miller y Dovizioso. Quartararo venía con fuerza por detrás pero no era su día y se fue directo a la grava , lo que le relegó a la última plaza. Se le complicaba la jornada al líder mientras Viñales veía posibilidades de encaramarse al liderato del Mundial.

A falta de 20 vueltas sucedió un nuevo y escalofriante accidente similar al que poco antes había sucedido en Moto2. Un toque entre Zarco y Morbidelli pudo haber desembocado en una desgracia cuando las motos del francés y el italiano salieron disparadas como un obús cruzando la curva y pasando entre Viñales y Rossi . Salvaron un impacto que podría haber sido fatídico por milímetros. Se paró la carrera y la pálida imagen de Rossi, que vio pasar las dos motos por delante suyo, transmitía la sensación de peligro que se había vivido en la pista . «Hoy he vuelto a nacer» , parecía decir el experimentado piloto italiano echándose las manos a la cabeza cuando se bajaba de la moto. Zarco pudo regresar por su pie, cojeando, al box. Morbidelli fue evacuado en camilla sin consecuencias.

Se relanzó la carrera a 20 vueltas con Espargaró, Dovizioso y Miller en la primera línea. Excelente salida de Pol, inversamente proporcional a la de Viñales, en la 20 posición. El segundo de la general veía cómo se le torcía el día, con Quartararo beneficiado con la nueva carrera y colocándose siete puestos por delante del español. Esta atípica jornada iba beneficiando a Dovizioso, que veía despejado el camino para recortar muchos puntos en el Mundial. A falta de 12 vueltas se le acabó la carrera a Espargaró , que se fue al suelo junto a Oliveira. La KTM del portugués barrió al catalán. Coincidió el incidente con el liderato provisional de Dovizioso, que adelantó a Miller. Dos giros después fue Alex Rins el que se fue al suelo cuando intentaba adelantar al italiano y ponerse en cabeza de carrera. Con Dovizioso en cabeza, la batalla se centró por la segunda plaza entre Miller y Mir , que finalmente consiguió el español tras superar al australiano en las últimas curvas.

Moto2: Jorge Martín gana tras una caída múltiple

Jorge Martín logró la primera victoria de su carrera en Moto2 en una accidentada carrera a causa de una caída múltiple (afectó al líder Bastianini, a Syahrin, a Izdihar y a Edgar Pons) que provocó la bandera roja y una mini carrera posterior de 13 vueltas. El piloto español dominó la carrera desde el primer giro y batió claramente a Marini, nuevo líder del Mundial tras la caída de Bastianini . El corazón se encogió cuando el italiano se caía y se quedaba en la pista junto a su moto. Era la curva 1 de la tercera vuelta, una zona con un gran desnivel y cambio de rasante. Escasa visibilidad y peligro mayúsculo. Algunos pilotos pudieron esquivar al líder mientras éste trataba de escapar de la trampa. Pero Hafizh Syahrin no reaccionó a tiempo y estampaba su moto contra la Kalex. «Parece que el piloto está bien, con muchos golpes, sobre todo en la cadera. Está despierto y responde», tranquilizaba Gino Borsoi, director deportivo del Aspar Team. También se cayeron Izdihar y Edgar Pons, pero sin consecuencias físicas. «Fue muy complicado. Cuando ves eso no sabes por dónde tirar. Pude esquivar la moto, pero me encontré la rueda delantera y la suspensión. Me fui directo contra el muro y tuve que saltar. Por suerte no me hice nada», explicaba Pons. Empezaba una nueva carrera a 13 vueltas con una parrilla formada en función de la clasificación de la vuelta anterior al accidente. Es decir, con Martín en la pole. Canet se colocaba quinto y Nagashima se caía, al igual que Gardner. Vierge mostraba sus credenciales peleando por entrar en el podio. «Había quien dudaba de mí y ahora estoy celebrando esta victoria», se reivindicaba Martín tras superar la meta.

Moto3: Arenas supera a Masiá en la última vuelta

Gran victoria de Albert Arenas tras superar a tres pilotos en una última vuelta espectacular. El catalán logró su sexto triunfo y le dejó con la miel en los labios a Masiá, que llegaba primero al último giro. La emoción durante la carrera era máxima y los pilotos iban al límite. Toques, salidas de pista y avisos de sanción fueron constantes en el último tramo de la competición. De esta forma, Sasaki perdía sus opciones de ganar al recibir un «long lap penalty». Masiá, Arenas, Arbolino, Binder, Vietti, McPhee, Oncu, Raúl Fernández, Ogura y Suzuki llegaban en grupo a las últimas curvas. Masiá parecía el más fuerte pero fue superado a falta de tres curvas por Arenas. McPhee fue tercero tras varias sanciones. Más líder el de Girona. En la general, ya le saca 28 puntos a McPhee, 30 a Ogura y 35 a Suzuki. Arenas estaba eufórico: « La última vuelta ha sido increíble , la he disfrutado muchísimo. El pie ha ido mejorando, doy las gracias a la gente de la clínica móvil. Estoy muy contento. Fue una carrera difícil, gestionando los toques. Había hachazos de pilotos que no tienen nada que perder. Me la jugué en el último sector ».