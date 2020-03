Con el Mundial de MotoGP en el aire por la pandemia de coronavirus, la organización ha celebrado hoy una carrera con varios pilotos de la parrilla, en la que el vencedor ha sido el español Álex Márquez. Eso sí, en vez de manillares han tenido que participar con los mandos de sus respectivas videoconsolas.

Ante la imposibilidad de celebrarla en un circuito la carrera ha sido virtual -al estilo de lo que se ha hecho ya en otros deportes- y ha reunido a un buen número de pilotos, entre ellos cinco españoles, y ha sido retransmitida en directo por los canales oficiales de MotoGP.

La pole fue para el francés Quartararo, que quedó sin embargo retrasado después de una mala salida. El que comenzó a destacar pronto entre sus rivales fue Álex Márquez, hermano y compañero del actual campeón del mundo, que no solo mantuvo su ventaja sino que la llevó hasta los siete segundos.

Marc Márquez, dominador absoluto de MotoGP en los últimos años y que antes del inicio de la carrera ha puntualizado que no juega demasiado con la consola, ha acabado esta virtual prueba quinto a 14 segundos del campeón.

“I’ll wait for you at the finish line!” 😎@alexmarquez73 WINS the FIRST EVER #MotoGP Virtual race! 🏆#StayAtHomeGP 🏡 pic.twitter.com/aSLBeKN6NX