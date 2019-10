Marc Márquez campeón del mundo Las claves del sexto título de Márquez Concentración, regularidad, rivales, riesgo controlado...

Regularidad

Es la característica que Márquez ha aportado a su ya de por sí completo equipaje de piloto. Sigue teniendo el instinto, la energía, la garra y las ganas para pelear cualquier plaza, pero hace ya tiempo que entendió que el campeonato dura más que cualquier carrera; y que la adrenalina de ser campeón del mundo, más que la que supone una victoria puntual. En su progresión en MotoGP, seis veces campeón, Marc Márquez ha completado un desarrollo mental que ha desembocado en su sexta corona, con estrategias para cada carrera y midiendo el riesgo cuando era necesario. No más.

Cuando todo estaba en su sitio, forzaba para ganar plazas en los cuerpo a cuerpo o para sacar la ventaja suficiente para ganar en solitario. Si no tenía la confianza suficiente, apuraba la Honda hasta el límite controlado de evitar la caída y presionar a los rivales. Y así: nueve victorias, cinco segundos puestos. Con un cero en Austin que se le quedó marcado a fuego en la conciencia. Iba líder destacado y cayó. No volvió a repetir ese error.

Poles

El desparpajo de sus primeros años en la categoría reina lo llevó a sumar 9 poles en 2013 y trece en ese 2014 extraordinario en el que ganó diez carreras consecutivas. Pero a partir de 2015, Márquez nunca ha conseguido tantas primeras posiciones en la parrilla como en este 2019: son nueve los sábados que terminaron con fiesta en el garaje. Es una muestra de la superioridad que quería mostrar ya en los entrenamientos, a una sola vuelta.

De principio a fin

Es el año que más vueltas ha liderado. Y que le han servido también para completar varios grandes premios como líder desde que se apagara el semáforo hasta el final. Alejado del riesgo y de las batallas cuerpo a cuerpo que le hacían perder tiempo y, a veces, triunfos, ha impuesto una autoridad aplastante varios domingos. Ganó desde la pole en Argentina, Francia, Alemania, República Checa y Aragón. En 2018 sumó 128 vueltas en primera posición. En 2019, 217 en cuatro grandes premios menos.

Rivales

A su aplastante superioridad se ha unido la poca efectividad de sus rivales. Maverick Viñales y Valentino Rossi han seguido sufriendo, un año más los altibajos de la Yamaha. Andrea Dovizioso, siendo el más regular, no ha tenido tan fina la Ducati ni la suerte, pues se ganó dos ceros por sendas caídas del todo involuntarias. Se acercaron Álex Rins y Fabio Quartararo. Aunque el de Suzuki no tuvo la continuidad necesaria en los podios y al de Petronas le queda un pasito de madurez que dar los domingos. No obstante, apunta maneras y ya arrebata poles son facilidad.