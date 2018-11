Cincuenta títulos para España El mundial levantado por Jorge Martín redondea el palmarés de su país hasta el medio centenar de conquistas

Laura Marta

Jorge Martín es el vigésimo nombre en la lista de campeones de Motociclismo en España. Y suma el título 50 para orgullo nacional y hegemonía sobre las dos ruedas en los últimos años. El motociclismo español aumenta la ventaja con Reino Unido (45) y continúa la caza hacia Italia, líder en la clasificación con 76 campeonatos. Aunque con pilotos como Márquez o Martín, campeones en este 2018, los italianos pueden ponerse a temblar.

Ambas canteras funcionan de forma parecida, con muchos campeonatos de base que se nota en todas las categorías. Por detrás de Martín en la clasificación hay cuatro pilotos italianos hasta que vuelve a asomar de nuevo la bandera española con Arón Canet y Gabriel Rodrigo, Albert Arenas o Marcos Ramírez. «Los italianos vienen al Campeonato de España FIM CEV porque es donde está la mayor competitividad. Es España la que produce los talentos y los pilotos. Con Arón Canet corro desde minimotos. Es bonito que hayamos llegado juntos al Mundial. Somos amigos, aunque ahora todo es más profesional y no puedes tener una amistad tan grande en la pista, pero sí hay mucho respeto. Pero aquí no se mira la nacionalidad. Somos todos rivales y yo no miro si el de al lado es español o italiano. Voy a intentar ganarle siempre», cuenta el vigésimo campeón del mundo español.