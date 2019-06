GP de Cataluña Viñales y Dovicioso, muy duros con Lorenzo El de Repsol-Honda asumió las culpas de una caída con la que se llevó por delante las esperanzas de Viñales, Rossi y muchas opciones de título de Dovizioso: «Sé que con el perdón no es suficiente»

L. Marta @abc_deportes Actualizado: 17/06/2019 10:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo primero que le salió fue la disculpa. No quedaba otra después de sembrar el caos en la segunda vuelta de la carrera. Lo segundo, aceptar que de nada sirve el perdón porque los puntos se han perdido. « Ojalá, de verdad, me hubiera caído solo yo. Solo puedo pedir disculpas, aunque sé que ahora no sirven de nada porque he arruinado tres fines de semana y el Mundial de Dovizioso. No puedo cambiar el pasado, solo aprender. El perdón no es suficiente, y lo entiendo», admitió Jorge Lorenzo, sumando un nuevo capítulo de tensión en su ya de por sí inestable temporada.

El de Honda se fue a disculpar a los dos equipos. Pasó primero por Ducati, donde habló con Gigi Dall’Igna y con el propio Andrea Dovizioso, quien le aceptó las disculpas. Aunque el italiano mostró su malestar con lo ocurrido. «Unos pilotos han perdido puntos y Marc Márquez ha ganado. El Mundial ha cambiado. El error no es de un loco, pero viniendo de él y en la segunda vuelta, no ha estado lúcido. Por lo que debería ser sancionado». En Yamaha no encontró personalmente a Viñales, cuya primera reacción fue una peineta y un dedo a la cabeza para señalar cordura: «A mí me sancionaron con tres plazas por molestar y lo entiendo. Lo suyo ha sido un error de novato y debería salir último en Assen».

Entre los defensores del balear, Valentino Rossi y Marc Márquez. «Estas cosas pasan. Yo peleé mucho por esa curva, para que se trazara por fuera -modificada tras la muerte de Luis Salom-, ahora parece el parking de un supermercado», analizó el italiano. «La maniobra la he visto dos veces pero para mí, es, entre comillas, entendible. Jorge no ha pasado o entrado fuera de control, yo iba detrás de Dovizioso y él frena muy tarde y, sobre todo, para mucho la moto, por eso he parado yo mucho la moto, como muy exagerado», expuso el español. No hay sanción por parte de Dirección de Carrera. Sin embargo, la caída sigue ahí, para la posteridad, para el cero de los cuatro, para el «debe» de Lorenzo.