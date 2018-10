Moto2 La caída de Àlex Márquez que podría dejarle fuera de Australia El piloto español terminó «aturdido» tras el accidente y es duda para correr el Gran Premio de Australia

EP

Actualizado: 27/10/2018 17:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Àlex Márquez, piloto español de Moto2, ha lamentado su caída durante la sesión de calificación del Gran Premio de Australia porque estaba rodando "muy rápido" buscando "la primera línea en parrilla", y ha reconocido que con el golpe se quedó "un poco aturdido".

"Ha sido una pena la caída durante la sesión clasificatoria. Con el golpe me he quedado un poco aturdido y, por precaución, hemos decidido que no iba a salir a pista de nuevo en la sesión", señaló el catalán, que comenzará noveno, en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera aún no sabe si saldrá este domingo. "Es una lástima porque estaba rodando muy rápido en busca de la primera línea en parrilla. Según me encuentre físicamente, decidiremos si estoy listo para salir en la carrera del domingo", subrayó.

Por su parte, su compañero Joan Mir, que iniciará la prueba en Phillip Island decimocuarto, lamentó no haber mejorado "dos décimas". "Como en Japón, salgo otra vez desde decimocuarta posición, pero esta vez está todo muy apretado. Si hubiera mejorado dos décimas, estaría entre los cinco primeros, pero esto es Moto2", apuntó.

"Rodando solo no he podido rebajar mi mejor vuelta y he sufrido bastante con el viento. Me falta confianza en esas condiciones. Sin embargo, mi ritmo en las sesiones libres ha sido bueno y ahora tenemos que concentrarnos para la carrera. Aquí las primeras vueltas van a ser una locura y espero luchar por estar en el grupo de cabeza", concluyó.