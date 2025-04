Aleix buscará otro triunfo desde la tercera plaza

Pecco Bagnaia logró su primera pole del año tras una estratosférica vuelta clasificatoria en la que batió el récord de Jerez. Quartararo, que estuvo muy fuerte todo el fin de semana, fue segundo. La primera línea la completa Aleix Espargaró , que realizó un gran último intento que le dio la tercera plaza. Marc Márquez partirá quinto. «Los otros grandes premios que he sido competitivo, me ha sido fácil hacer una buena vuelta pero hoy me estaba constando con el neumático trasero blando. Hoy hemos cambiado algunas cosas porque el neumático blando no me funcionaba bien. Tenía muy buen ritmo. La ayuda de Viñales me ha ido muy bien . Ha salido una buena vuelta y mañana será una carrera divertida. Es fantástico ver el circuito así, no había ni un hueco, se me ponía la piel de gallina. Jerez es esto», se congratulaba Aleix Espargaró.

Los terceros libres los dominó Pecco Bagnaia y Marc Márquez evitó una repesca a la que tuvieron que ir Pol Espargaró, Alex Rins o Álex Márquez. Casi todos optaron por gomas medias delante y detrás y Aleix Espargaró empezó a mostrar su fortaleza pero todos veían a Fabio Quartararo como el favorito, no solo para conseguir la pole sino para ganar la carrera mañana. Marc Márquez, con problemas durante toda la mañana, se lo jugó todo en el último intento. Cogió la rueda de Miller y logró su objetivo con el cuarto mejor puesto. Álex Márquez se cayó en la curva 3 y Pol Espargaró en la última. Finalmente, pasaron directos a la Q2: Bagnaia, Quartararo, Nakagami, Marc Márquez, Viñales, Bastianini, Aleix, Mir, Martín y Miller. Los dos puestos de la repesca la pelearon entre Bezzecchi, Zarco, Rins, Brad Binder, Morbidelli, Oliveira, Pol, Marini, Dovizioso, Di Giannantonio, Bradl, Álex Márquez, Gardner, Savadori y Darryn Binder.

Finalmente fueron Zarco y Bezzecchi los que superaron el corte. El piloto de Pramac Racing marcó el mejor tiempo en esta penúltima ronda, echando a Alex Rins , actual colíder del Mundial, que no le dio el tiempo para realizar una última vuelta. El francés logró el mejor tiempo cuando el de Suzuki ya se veía disputando la Q2. Decepción para Pol Espargaró , que no pudo meter a su Honda en la clasificación final.

Empezó mal la Q2 para Jorge Martín , que en el primer giro no pudo evitar irse al suelo. El piloto de Pramac Racing no sufrió daños y se fue corriendo a boxes para subirse a su segunda moto. El madrileño, que había conseguido la pole en Argentina, estaba convencido de poder repetir la gesta. Fue octavo en su primera vuelta computable. Quartararo confirmaba las expectativas generadas durante toda la mañana y marcaba el mejor tiempo provisional. El de Yamaha era primero a falta de cuatro minutos apra que acabara la tanda. Marc Márquez se enganchó a la rueda del francés. Durante los tres últimos minutos comenzó el baile mientras que Joan Mir se iba al suelo. Francesco Bagnanaia pulverizaba el registro histórico de Jerez. Su Ducati tenía todos los números para salir en las fotos de la pole.

Bastianini, que fue líder del Mundial en dos ocasiones, se fue al suelo cuando rodaba décimo. Márquez consolidaba la cuarta plaza. Con la parrilla prácticamente decidida, Aleix Espargaró certificó el tercer puesto. Bagnaia y Quartararo se disputaban la pole en un último giro que no significó ningún cambio. «El último sector ha sido perfecto, estoy muy contento, hemos trabajado muy bien. Espero haber vuelto », explicaba, feliz, Pecco, Bagnaia.

En Moto3 la pole fue para Izan Guevara, que lidera una primera línea compuesta totalmente por pilotos españoles. El mallorquín estará acompañado por Sergio García Dols, que lidera el Mundial con 1 punto de ventaja sobre Dennis Foggia, y Jaume Maciá.

En Moto2 ha sido el japonés Ai Ogura, del que se asegura que podría correr el próximo año en MotoGP junto as su compatriota Taka Nakagami en LCR Honda, el que ha marcado el mejor tiempo en la Q2 y partirá mañana en la pole. Saldrá en primera fila por primera vez en lo que va de temporada. Arbolino y Lowes le acompañarán. No obstante, la noticia de la jornada en la categoría ha sido el heroico cuarto puesto de Arón Canet , que el lunes pasado fue operado de su brazo izquierdo.