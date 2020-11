Moto2 | GP Valencia Albert Arenas se jugará el título en Portimao El español finaliza cuarto, por detrás de Arbolino, García Dols y Raúl Fernández, y será campeón en Portugal si es primero o segundo

Lo tenía difícil, pero Albert Arenas ha trabajado muchísimo en su vida como para ganarse esta opción de ser campeón del mundo. Tenía que ganar el Gran Premio de Valencia y que sus perseguidores tuvieran un mal día. Al final, en una carrera dura, el español ha finalizado en cuarta posición, lo que aplaza su posibilidad de morder el título de Moto3 a la última carrera del año, en el Gran Premio de Portimao.

Ganó Tony Arbolino, tremenda su determinación en el asfalto del circuito Ricardo Tormo. Pero también batallaron de lo lindo dos de los pilotos que están llamados a todo: Sergio García Dols y Raúl Fernández. Hay cantera y de la buena para el motociclismo español.

Y aunque Arenas no pudo celebrar ni siquiera el podio, sacó lo mejor de su moto y de sí mismo para acercarse a ese título en Portugal. Defendió su cuarta plaza con todo, firme en su propósito de no perder los puestos de cabeza a pesar de los mejores ritmos de Raúl Fernández, que se escapó buena parte de la carrera, y de Arbolino, muy competitivo y que supo quebrar la estrategia de Fernández. En la pelea entre ambos, pudieron acercarse García Dols y Arenas, que sufrió muchísimo para no ser adelantado por Darry Binder en los últimos giros.

Portimao será una batalla sin tregua, pues Arenas lidera la clasificación con ocho puntos de ventaja sobre Ai Ogura y once sobre Arbolino, que vuelve a estar en la pelea por el título. No es demasiado colchón, pero la madurez de Arenas, uno de los más veteranos de la parrilla de Moto3, puede jugar a su favor. Será campeón si gana o es segundo, con independencia de lo que hagan los demás.