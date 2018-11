Accidentado comienzo de pretemporada de Jorge Martín en Moto2

Mal comienzo de pretemporada para Jorge Martín. El campeón del mundo de Moto3 se estrenaba en la categoría media en las pruebas que se están realizando estos días en Jerez cuando sufrió una caída en la vuelta 2 y tuvo que se trasladado al hospital.

Tras las pruebas oportunas se ha confirmado que Martín se ha roto el tres huesos de la pierna derecha y tres dedos de ese pie, además de una fisura en el húmero del brazo izquierdo. El piloto espera estar a punto para volver a coger la moto en un mes.

LATEST NEWS@88jorgemartin has suffered a crash on the first day of the Moto2 Jerez Test. He has a fracture in the right foot so he won't be able to ride the next two days.