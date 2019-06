Todo preparado en el Red Bull Ring Racing. No parece Austria del calor que hace. Sol de justicia y 71 vueltas por delante. Los co-equipiers esperan acostado a ambos lados de la parrilla de salida. No se pierdan el inicio porque las primeras curvas en Spielberg jamás decepcionan. Esperemos que, no solo eso, sino que no lo haga en todo el Gran Premio.