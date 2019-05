Por detrás, el SMP Racing #11, conducido por el ex compañero de Fernando Alonso (Stoffel Vandoorne), se ha intercalado entre los dos Rebellion. La otra cara conocida dentro de los LMP es el ex de Williams Sergey Sirotkin. El ruso no está ahora sobre el asfalto de SPA, ya que tiene a su compañero Stephane Sarrazin en el tercer lugar.