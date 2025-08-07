Zebenzui Ruiz y Scott Pedersen, en busca de conquistar el Marbella Starlite

La compañía de artes marciales mixtas (MMA) apadrinada por Ilia Topuria, WOW, busca seguir aumentando su legado en el país. Tras unos grandes resultados en Madrid, Sevilla o Bilbao, la promotora, líder en España, aterriza este sábado 9 de agosto en un escenario poco habitual, el Marbella Starlite. Este es uno de los festivales más exclusivos del verano, por lo que colocarse ahí supone una hazaña histórica. La cantera de Nagüeles, un espectacular anfiteatro natural enclavado entre grandes rocas, pasará de acoger a grandes artistas para convertirse en el octágono más lujoso del planeta.

Una velada tan especial debe ir acompañada de una cartelera a la altura, y WOW no ha decepcionado. Como choque estelar, se enfrentarán Zebenzui Ruiz y Scott Pedersen. El canario atesora una espectacular racha de cinco victorias consecutivas. Además, forma parte de una de las compañías más grandes a nivel mundial, PFL, teniendo un permiso para competir en WOW. Su rival tampoco viene con un mal currículum, ya que también aterriza en Marbella con cinco combates ganados de manera consecutiva.

Pero WOW no se conforma con ser la promotora número uno a nivel nacional, sino que se quiere consolidar como una de las más grandes de Europa. Esto hace que fichen talento extranjero para mejorar su plantilla. Así, han llegado a Brett Johns. Este es sin duda el luchador con mejor trayectoria que ha pisado la jaula de WOW, ya que ha competido en promotoras como Bellator, PFL y la propia UFC. El galés será el protagonista de la pelea coestelar contra el georgiano Levan Kirtadze.

Estos dos pleitos pueden dar a los siguientes retadores para los cinturones de la compañía. Otros choques profesionales son los de Jleana Valentino contra Hanna Palmquist, campeona mundial, o Adrián Naranjo ante Akhmed Amaev. También destaca el apoyo al talento local por el que se caracteriza WOW. Chanel Forster y Vincenzo Bussolotti, formados como peleadores en Málaga, también estarán presentes en el evento.