Yaman 'El Diamante' debuta en el mosca en WOW con la vista puesta en el cinturón: «En mi mano está»

En las artes marciales mixtas (MMA) las derrotas acostumbran a ser muy duras. Si lo comparamos, por ejemplo, con un partido de fútbol; un jugador no pierde solo, lo hace junto a otros diez compañeros, y además, tiene la posibilidad de redimirse a la semana ... siguiente. En las MMA, ha de atravesar un infierno mental para tratar de reponerse en el siguiente enfrentamiento, que suele llegar varios meses más tarde. Solo lo mejor preparados logran sobreponerse a un tropiezo. Y Yaman Mjahed, también conocido como El Diamante, asegura ser uno de ellos.

El luchador vasco, una de las grandes perlas del panorama nacional de esta disciplina, cayó derrotado en un combate por el título de WOW en el peso gallo ante Hecher Sosa, siendo la antesala para que el canario entrara en la UFC. Desde entonces, Yaman solo se ha enfocado en sacar su mejor versión y esta pasará por hacer el debut en el peso mosca (57 kilos), abandonando el peso gallo (61 kilos). Regresará a la jaula el próximo 28 de noviembre ante el dominicano Delffy Humer en el WOW 24 de Vitoria.

«Después de mi última derrota, reuní a todo mi equipo, nos sentamos y vimos qué cosas había que pulir y cambiar, quiero rediseñar la metodología de entrenamiento y también surgió el cambio de categoría. Y desde entonces hemos seguido esa ética de trabajo. Las sensaciones son nuevas, me estoy sintiendo muy contento conmigo mismo, hay que afrontar los errores y sacar algo bueno de ellos, he absorbido lo que me sirve y descartado lo que no. Hemos implementado cosas nuevas y hemos mejorado lo que ya hacíamos bien», cuenta en conversación con ABC.

Volverá con todo, asegura, y lo hará delante de su público. «Pelear en casa siempre es una motivación extra, me encanta, así puede mi gente disfrutar de mí en directo. Pelear en Vitoria, que está a 20 minutos de Mondragón, que es mi pueblo, siempre es una alegría. Pero cuando estoy dentro de la jaula, no veo nada más. El foco no desvía. Estoy súper contento y emocionado, construyendo una nueva versión de mí, ladrillo a ladrillo, estoy deseando que llegue el día para el combate en el WOW 24 ante Delffy Humer», señala Yaman.

En cuanto al rival, se trata de Delffy Humer, un luchador que llega invicto y que promete hacer grandes cosas dentro de la división de peso mosca, donde reposa como campeón Fabiá Sintes, quien también participaré del WOW 24 buscando su primera defensa del título. «Yo siempre digo que ninguna pelea es fácil, independientemente de quién sea el rival, hay un dicho que me gusta pronunciar que es no subestimes a un palito porque te puede sacar un ojo. Es un gran luchador, viene de un gran equipo, tiene grandes méritos, pero estoy preparándome muy duro, estoy enfocado, hemos hecho una preparación larga y buena para subirme a la jaula y mostrarle al mundo quién es El Diamante», declara Yaman.

Eso sí, bajar cuatro kilos más siempre supone un duro proceso. Si ya de por sí es muy complicado un recorte de peso, apurar a una división menor lo hace más infernal si cabe. «El recorte de peso es durísimo, pero tengo un plan, todo tiene un sentido, todo lo que hago tiene un propósito. Tengo un gran equipo, muy completo y desde el momento en el que tomé la decisión de bajar al peso mosca, sabía que iba a requerir el cien por cien de mí, me he comprometido conmigo mismo», señala el peleador vasco.

Mirando al horizonte, una gran victoria de Yaman le colocaría en la órbita del cinturón de los 57 kilos que, aunque está en manos de Fabiá Sintes, no es la categoría natural de peso del menorquín. No es descartable que Sintes, teniendo en cuenta que el cinturón del peso gallo lo dejó vacante Hecher Sosa, quiera subir de categoría a tratar de conquistar el de su peso natural. «Lo veremos cuando termine el combate, en mi mano está. Me visualizo muy enfocado y preciso en la pelea, con paciencia y haciendo lo que tengo que hacer, dando un paso adelante cuando lo tengo que dar, me veo tranquilo y calmado, pero lo peligroso al mismo tiempo», concluye Yaman. El Buesa Arena espera el próximo 28 de noviembre.