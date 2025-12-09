WAR 8 revoluciona el Palacio de Vistalegre con Gino van Steenis a la cabeza

Suscribete a
Tezanos comparece en la Comisión de Investigación sobre su gestión del CIS
El hispanoneerlandés noqueó a su rival en el segundo asalto de la pelea estelar

Lewis Picó, Miguel Navarro, Leo Climent y Salman Zoubair se llevaron los bonos de la noche

Kiofu, el templo del combate escondido de Madrid

Oriol Arenas conecta un golpe noqueador
Oriol Arenas conecta un golpe noqueador WAR

Jose Soriano

Tras estrenar Madrid por todo lo alto el pasado año en la Caja Mágica, WAR MMA, la compañía de artes marciales mixtas (MMA) encabezada por los hermanos Jorge y Agustín Climent y Diego Moreno, llegaba al Palacio de Vistalegre con una velada con buenas expectativas. ... A pesar de la baja de última hora de Pepe Torres, Gino van Steenis asumió la responsabilidad del pleito estelar y no defraudó. Tras un primer asalto de estudio, en el que a Gino se le salió la rodilla llegó al segundo, donde fulminó a Ronny Carrillo.

