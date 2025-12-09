WAR 8 revoluciona el Palacio de Vistalegre con Gino van Steenis a la cabeza

Tras estrenar Madrid por todo lo alto el pasado año en la Caja Mágica, WAR MMA, la compañía de artes marciales mixtas (MMA) encabezada por los hermanos Jorge y Agustín Climent y Diego Moreno, llegaba al Palacio de Vistalegre con una velada con buenas expectativas. ... A pesar de la baja de última hora de Pepe Torres, Gino van Steenis asumió la responsabilidad del pleito estelar y no defraudó. Tras un primer asalto de estudio, en el que a Gino se le salió la rodilla llegó al segundo, donde fulminó a Ronny Carrillo.

Solo le quedaba el boxeo, y vaya si lo aprovechó. Después de dos golpes que casi desconectan al peruano llegó una derecha que, ahora sí, mandó a Carrillo a dormir. Nocaut impresionante que devuelve a Gino a la senda de la victoria tras su tropiezo en el torneo de PFL Europa. Además, con la llegada de la promotora a España en marzo, el menor de los hermanos van Steenis ha confirmado que ya tiene el contrato para pelear allí. En la coestelar, Isaac Ibelky derrotó a Nyko Wroz consiguiendo su segunda victoria en el terreno amateur. También en el apartado amateur estuvo el choque entre Leo Climent y Salman Zoubair.

Este enfrentamiento, pese a no ser profesional, encendió al Palacio Vistalegre, tanto así que se llevó el bono a la pelea de la noche. Tanto la joya del Climent Club como la del Kiofu se dieron con todo, no se dejaron nada dentro de la jaula. Finalmente, El Indomable (apodo de Leo Climent) se llevó la pelea en las tarjetas de los jueces. Para abrir la cartelera estelar, Borja 'El Águila' García puso a todo el público de pie al ritmo de 'Sarà perché ti amo', su canción de entrada. Y si la energía ya estaba por los aires, dentro del octágono continuó el monólogo del gijonés. Poco más de un minuto necesitó para conectar una potente mano y acabar en la espalda con un mataleón. El pupilo del Centro Deportivo Tíbet vuelve a la senda de la victoria y aunque quiere recuperar el cinturón de la promotora, en la rueda de prensa dijo que tenía algo que debía hacer antes, pero no desvela el qué.

Ya en las preliminares, Miguel Ángel García y Luis 'Coronel' abrieron la velada con un choque que cayó del lado del peleador del Climent Club. Continuó Oriol 'Respeto' Arenas con uno de los nocauts de la noche. Una derecha recta desconectó a Helio Leal en un abrir y cerrar de ojos, en lo que fue la primera finalización de la noche. Además, dejó una de las imágenes de la velada, con el atleta del Kiofu Team no rematando a su oponente en la lona. Acto seguido, otra de las perlas del Climent Club, Miguel Navarro 'Manguelo', conseguía su tercera victoria como profesional manteniendo su ratio finalizador intacto. Con una sumisión en el primer asalto se hizo no solo con el triunfo, sino también con el bono de sumisión de la noche.

Los dos últimos duelos de las preliminares también acabaron antes de tiempo. Ernesto 'El Potro' Schisano también regresó al camino de la victoria tras noquear en el primer asalto a Josenildo Pantoja, rival el cual le cambiaron con una semana de aviso. Al finalizar, el napolitano afincado en Madrid pidió la revancha con Stephane Sebisaho. Por último, Lewis Picó, puso la guinda del pastel antes de pasar al cartel principal. Después de un primer asalto complicado, El Elegido (apodo de Lewis) encontró el mentón de Daniele Caldarera con una gran izquierda que no pudo soportar. KO instantáneo y bono de la noche. Sin duda una velada que tuvo acción por doquier y que no defraudó a los allí presentes.