Un veterano de la UFC alerta a Ilia Topuria de su enfoque en el boxeo: «Perdimos a Conor McGregor...»

Las artes marciales mixtas (MMA) son una disciplina donde sus estrellas calan en sectores juveniles de la sociedad de una manera inexorable. Conor McGregor lo hizo, hace ya unos años, en la irlandesa; mientras que Ilia Topuria lo ha hecho en la española. El de Dublín fue uno de esos atletas que derribaron muros con su espectacular manera de pelear y especialmente con su carisma fuera del octágono. Odiado por muchos, amado por otros tantos. Nunca dejó indiferente a nadie.

En lo que respecta a su carrera deportiva, hubo un punto de inflexión claramente positivo para su popularidad, pero que no lo fue tanto para su trayectoria en la jaula. Fue su transición hacia el boxeo, con una súper pelea ante el estelar Floyd Mayweather Jr. Si bien es cierto que le reportó decenas de millones a sus arcas personales, desde entonces no volvió a ser el mismo dentro del octágono. Y no volvió a abrocharse un cinturón en la UFC.

Ahora, el veterano de UFC, Michael Chiesa, ha analizado la posible transición de Ilia Topuria al boxeo, donde está tratando de allanar un futuro combate ante el número uno libra por libra, el estadounidense Terence Crawford. «Perdimos a Conor McGregor después de la pelea contra Floyd Mayweather. Ese no es el objetivo de 'Zuffa boxing' (promotora de boxeo). En esencia, si se lleva a Topuria a ese lugar, significaría que forma parte de su 'modus operandi'. Mira, cualquier cosa puede pasar. Floyd (Mayweather) es diferente de Crawford en ese sentido. No digo que Crawford no sepa cómo vender una pelea, pero Floyd era un maestro en eso», ha comentado Chiesa en MMA Junkie.

Chiesa no ve claro el movimiento hacia el pugilismo por parte de El Matador porque, asegura, «no es Conor McGregor» ni estamos en el mismo punto temporal que hace ocho años. «Eso fue algo único. Fue la máxima expresión del 'trash talk' de Conor McGregor. Fue lo máximo. Fue divertidísimo, y no digo que Topuria no sea divertido, simplemente no tiene esa lengua afilada que tenía Conor», apuntó Chiesa, señalando que no generaría la misma expectación Topuria contra Crawford como lo hizo en su día el irlandés ante Mayweather.

Por el momento, Ilia Topuria tiene mucho trabajo en la división del peso ligero de la UFC, donde la promotora norteamericana le llamará pronto para sentarse a negociar su primera defensa del título mundial.