Dónde ver online y en televisión a Islam Makhachev hoy en el UFC 322 y a qué hora combate contra Jack Della Maddalena

El daguestaní Islam Makhachev afronta el desafío más importante de su carrera profesional en las artes marciales mixtas (MMA). El excampeón de peso ligero de la UFC peleará durante la madrugada de este domingo 16 de noviembre en el UFC 322 de ... Nueva York para tratar de conquistar la división de peso wélter ante el campeón australiano, Jack Della Maddalena. Un hito que le permitirían entrar en el selecto grupo de los dobles campeones de la UFC.

El daguestaní peleó por última vez el pasado mes de enero, cuando defendió por cuarta vez su cinturón del peso ligero de la UFC, rompiendo el récord de defensas en esta división, antes de dar el paso de abandonar su cinturón (que hoy en día ostenta Ilia Topuria) para intentar conquistar la categoría del peso wélter.

Noticia Relacionada Jack Della Maddalena, de pegarse con su hermano detrás de su casa a la cima del mundo Jose Soriano El australiano defenderá su cinturón del peso wélter por primera vez contra Islam Makhachev en el UFC 322

Por su parte, Jack Della Maddalena se proclamó campeón de la categoría el pasado mes de mayo, después de vencer en cinco asaltos al que era monarca hasta ese momento, Belal Muhammad. Ahora tratará de reventar el estreno de Makhachev en las 170 libras (77,1 kilos) y, además, hacer estallar los planes de Ilia Topuria, que pretende subir al wélter siempre y cuando el campeón sea el daguestaní para enfrentarse entre ellos. Está noche esta todo en juego.

Cartelera principal del UFC 322 en Nueva York (c) Jack Della Maddalena (18-2) vs Islam Makhachev (27-1)

(c) Valentina Shevchenko (24-5-1) vs Weili Zhang (26-3)

Sean Brady (18-1) vs Michael Morales (18-0)

Leon Edwards (22-5) vs Carlos Prates (22-7)

Beneil Dariush (23-6-1) vs Benoit Saint Denis (15-3)

A qué hora es en España el combate entre Islam Makhachev y Jack Della Maddalena en el UFC 322

Lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de un evento numerado, que son las veladas donde la UFC acostumbra a poner los mejores combates, incluidos aquellos que tienen implicaciones de títulos mundiales, como ocurrirá esta noche con la pelea entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev, por el título del peso wélter, o el duelo entre Valentina Shevchenko y la china Weili Zhang, por el cinturón del peso mosca femenino.

Con este contexto, hay que tener en cuenta que el horario es siempre favorable en Estados Unidos, la UFC busca siempre su 'prime time'. Por ello, la cartelera preliminar temprana empezará las 00.00 horas de la noche del sábado al domingo en España. Más tarde, a las 2.00 horas, seguirá la cartelera preliminar y ya, a las 4.00 horas de la madrugada de domingo 16 de noviembre, dará comienzo la cartelera estelar. Teniendo en cuenta que el duelo entre Makhachev y Della Maddalena es el estelar, se estima que ambos pelearán alrededor de las 6.30 horas de la mañana del domingo.

Dónde ver en televisión y online el combate entre Islam Makhachev y Jack Della Maddalena

El evento, el UFC 322, que se celebra en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, podrá verse a través de la aplicación de HBO MAX, desde la cartelera preliminar (las preliminares tempranas solo se emiten a través de UFC Fight Pass). En cualquier caso, para ver la velada, hay que estar suscrito a la citada plataforma y pagar el suplemento del paquete de deportes.