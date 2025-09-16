Dónde ver y a qué hora es el combate del español Hecher Sosa contra Mackson Lee en busca de un contrato con la UFC

Esta madrugada será una jornada histórica para las artes marciales mixtas (MMA) españolas. El canario Hecher Sosa (13-1) peleará en el Dana White's Contender Series contra el brasileño Mackson Lee, buscando un contrato con la UFC, la mayor organización de MMA del mundo. Para ello, no solo vale con vencer, también hay que convencer, pues el mandamás de la UFC, Dana White, estará en primera fila, junto al octágono, viendo los cinco combates de los que estará compuesto el sexto episodio de la temporada.

Por un lado, Hecher Sosa es el actual campeón de WOWFC (la liga española de la que es accionista Ilia Topuria), y llega a la pelea después de haber hecho una gran carrera profesional en la que ha sumado trece victorias y solo un tropiezo. En el otro lado de la jaula estará Mackson Lee, un brasileño que llega invicto al combate, con nueve triunfos a sus espaldas en ligas regionales. Las apuestas dan como favorito a este último.

En este formato, el del Dana White's Contender Series, los luchadores deben hacer una actuación impresionante que les permita despertar emoción en el máximo directivo de la UFC, quien al final del evento decidirá quién se merece entrar en la mayor liga de MMA. Por su parte, Hecher Sosa llega en una difícil situación, después de conocerse el fallecimiento de su padre a tan solo 24 horas de su pelea. Sin embargo, como quiere cumplir el sueño que le prometió, con una admirable entereza, eligió seguir adelante con la pelea.

Horario y dónde ver la pelea de Hecher Sosa

El evento constará de cinco peleas, siendo la de Hecher Sosa el combate estelar, es decir, el último de todos. El programa comenzará a las 2.00 de la madrugada hora española del miércoles (noche de martes a miércoles) y se podrá ver en exclusiva en la aplicación de HBO Max, siendo necesario estar suscrito y darse de alta del paquete de 'Deportes'. Teniendo en cuenta que hay cuatro peleas por delante, se estima que Hecher Sosa estará subiéndose al octágono del UFC Apex, en Las Vegas, alrededor de las 3.30 horas de la madrugada (hora peninsular).

Las artes marciales mixtas españoles se han volcado con el luchador de Lanzarote, que saliendo de una pequeña isla ha logrado llegar a obtener una oportunidad reservada para los mejores atletas del mundo. Anteriormente, el valenciano Dani Bárez y el malagueño Abdelah Er-Ramy lograron competir en este formato, pero no pudieran llevarse la victoria. Es por ello que Hecher Sosa quiere convertirse en el primer español en entrar a la UFC a través del Dana White's Contender Series.