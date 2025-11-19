Tsarukyan, el 'enemigo' de Ilia Topuria: «Le gusta hablar mucho, yo lo estrangularía»

La semana determinante para despejar el futuro de Ilia Topuria ha llegado. El UFC Qatar, que se celebra por primera vez en la ciudad de Doha y donde estará Aleksandre Topuria disputando su segundo pleito en la mayor liga de artes marciales mixtas ... del mundo, ayudará a fijar la lista del siguiente contendiente en la fila del peso ligero de la UFC, donde El Matador reposa como campeón. Y es que el combate estelar lo protagonizan el armenio Arman Tsarukyan, número dos del ranking, y el neozelandés Dan Hooker, número seis.

El ganador, dijo en su día el CEO de la UFC, Dana White, cogerá los galones del retador oficial, siempre y cuando sea una batalla que lo merezca. Mientras tanto, Ilia Topuria es muy probable que pelee contra el inglés Paddy Pimblett a principios del próximo año, pues quedó establecido como retador gracias a la enorme rivalidad que han trenzado entre ellos desde el 2021. Es una pelea que todos los aficionados quieren ver, siempre mirado desde una perspectiva mediática, pues en el plano deportivo se estima que Topuria es un claro favorito.

Noticia Relacionada Qatar, el 'hervidero' de la UFC donde se despejará el futuro de los Topuria Álvaro Colmenero Durante la Fight Week de UFC Doha, estarán Paddy Pimblett, Arman Tsarukyan e Islam Makhachev, posibles rivales de El Matador

Sea como fuere, Tsarukyan, quien iba a obtener la oportunidad en enero cuando era el campeón Makhachev, se lesionó y tuvo que hacer un recorrido más largo, que pasa ahora por vencer de una manera dominante a Dan Hooker. Consciente también de su favoritismo, continúa alimentando la rivalidad con Topuria. «A Ilia le gusta hablar mucho, pero si peleamos lo estrangularía, lo sometería, él debería temer mis habilidades en la lucha», manifiesta el armenio en una entrevista con ABC durante la Fight Week de Qatar.

Uno de los argumentos que el hispanogeorgiano esgrime para no querer darle la oportunidad como retador es que no cuenta con un legado dentro de la UFC. Pero Tsarukyan responde en ABC: «Tengo 11 peleas en la división del peso ligero y estoy clasificado como el número uno, así que puedes ver mis peleas». El armenio, quien ya compitió contra Makhachev hace varios años, asegura que el daguestaní se impondría a El Matador en caso de que se termine dando ese pleito. «Islam vencería a Ilia Topuria, no sé cómo, pero lo vencería, quizá a la decisión o también podría estrangularlo y someterlo», sentencia Tsarukyan.