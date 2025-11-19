Suscribete a
ABC Premium

Entrevista en QATAR

Tsarukyan, el 'enemigo' de Ilia Topuria: «Le gusta hablar mucho, yo lo estrangularía»

El armenio, que será el protagonista de la pelea estelar del UFC Qatar, habla con ABC acerca de su rivalidad con el hispanogeorgiano y la posibilidad de que peleen

La rutina 'militar' de Arman Tsarukyan: del ostracismo de la lesión a poder pelear contra Ilia Topuria

Arman Tsarukyan, en un combate
Arman Tsarukyan, en un combate REUTERS
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Enviado especial a Doha (Qatar)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La semana determinante para despejar el futuro de Ilia Topuria ha llegado. El UFC Qatar, que se celebra por primera vez en la ciudad de Doha y donde estará Aleksandre Topuria disputando su segundo pleito en la mayor liga de artes marciales mixtas ... del mundo, ayudará a fijar la lista del siguiente contendiente en la fila del peso ligero de la UFC, donde El Matador reposa como campeón. Y es que el combate estelar lo protagonizan el armenio Arman Tsarukyan, número dos del ranking, y el neozelandés Dan Hooker, número seis.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app