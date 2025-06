Topuria vuelve a la carga con su eterno rival: «La UFC tiene que crear aspirantes, y con Paddy están haciendo un gran trabajo»

Ilia Topuria contra Paddy Pimblett. Esta posible pelea, fruto de una rivalidad cosechada durante ya unos años, ha vuelto a coger fuerza cuando parecía estar enterrada. En un principio, era el inglés el que tenía la sartén por el mango. Su inicio en la UFC fue algo que pocas veces se ve. Producto de su carisma, Paddy Pimblett se convirtió en un abrir y cerrar de ojos en un ídolo de masas. La gente lo quería ver. Por ello, era normal que el hispanogeorgiano buscara una pelea con él. Del otro lado, el ascenso en popularidad de Ilia Topuria fue más paulatino.

Este se tuvo que ganar el hueco poco a poco. A base de espectaculares nocauts llegó a la cima: al campeonato de la UFC. Han sido dos carreras muy diferentes. La compañía de Dana White se puede decir que 'llevó de la mano' al inglés durante mucho tiempo. Era un modo de cuidar que aquella superestrella que se estaba creando no se apagara antes de tiempo. El crecimiento de Topuria ha sido a base de tirarlo a los leones. Por esta misma razón, parecía muy complicada la posibilidad de que ambos se cruzaran en algún momento. A lo que se le sumaba también que competían en categorías de peso distintas.

Ahora la situación ha dado un giro radical. Ilia Topuria estará peleando este 28 de junio por el cinturón del peso ligero (155 libras o 65, 8 kilos). En este momento, es Paddy Pimblett es el interesado en conseguir dicho combate. Sin duda, la historia que ambos tienen harían que la pelea se venda sola. Es muy probable que un Ilia Topuria contra Paddy Pimblett con un cinturón de por medio ocasione un récord de ventas. El Matador lo sabe. «El trabajo de la UFC no es crear campeones, es crear contendientes. El campeón es el campeón. Y con Paddy están haciendo un trabajo precioso», comentaba Topuria en ESPN, haciendo alusión a que la compañía estadounidense quiere a Pimblett como contendiente.

En esa misma entrevista, el excampeón del peso pluma señaló que sí le gustaría enfrentarlo, debido al odio que se tienen. «La verdad que si pudiera yo elegir una pelea pelearía con él porque me cae fatal, cae como el culo, le das la mano y te la quiere morder. Me encantaría regalarle ese combate a todos los fans porque desde hace mucho tiempo en la UFC no se ve una pelea de verdad, dos personas que de verdad se quieren pegar», apuntaba.

Aun así, esta no es la máxima urgencia por el momento. Para que ocurra, Topuria deberá imponerse primero a Charles Oliveira. Del otro lado, hay que esperar para ver si Pimblett tendrá otro pleito, el cual deberá ganar también. No obstante, no hay que descuidar la posibilidad de que si El Matador gana, el inglés sea directamente la primera defensa, respaldada en toda la historia que llevan detrás.