Topuria esperará a Makhachev: «Me quedaré sentado hasta que Islam pelee conmigo»

La guerra en el peso ligero de la UFC está servida. Y solo la UFC encontrará la mejor manera de estancarla, al menos para sus intereses. El campeón de la división, el ruso Islam Makhachev, le ha cerrado la puerta a una oportunidad directa por su título mundial a Ilia Topuria, quien dejó el del peso pluma vacante, precisamente para obtener dicho 'disparo'. Pero es algo que no le preocupa al hispano-georgiano, que mientras aprovecha para seguir haciendo negocios, mientras espera a la promesa que le hicieron desde la UFC de disputar dicho título, siempre según su versión.

Este portazo llegó gracias, en parte, a los miembros de la esquina de Makhachev, más concretamente a su representante, Ali Abdelaziz, y a su entrenador principal, Khabib Nurmagomedov. Este último tiene mucho poder sobre las decisiones del campeón y parece que no habrá pelea de manera inmediata, ya que, argumentan, Topuria no es un retador legítimo al no haber peleado todavía contra nadie del top del ligero.

«Topuria es un buen peleador en 145 libras (pluma), pero no lo hemos visto en las 155 libras (ligero). No sé que tipo de acuerdo tienen Topuria y la UFC, pero si lo miras desde el punto de vista de Islam, él ya ha dado dos oportunidades al campeón de las 145 libras [Volkanovski]. Islam ganó dos veces, una tercera vez...», apuntó Khabib con Adam Zubayraev.

«Imaginemos: Topuria sube y tiene una oportunidad por el título ahora mismo. Islam le gana. Y luego Topuria pierde de nuevo. Islam habría ganado a alguien que es un don nadie en las 155 libras. En términos de legado, Islam arriesga demasiado. Debe convertirse en un contendiente real e Islam peleará con el que sea. Islam pronto tendrá 34 años, quiere pelear con grandes nombres que lo merezcan. No es nada personal, pero si subes de división, gánatelo», remató.

Ahora, Topuria ha visitado el podcast más influyente del mundo, The Joe Rogan Experience, donde ha hablado de esta situación. Y se mantiene muy firme en su idea. «No me importa si [Islam] Makhachev decide que no quiere pelear conmigo. Me quedaré sentado hasta que tenga que pelear conmigo.... Estoy aquí. No puede seguir evitándome. La UFC me prometió una pelea por el título, no haré un combate que no sea por ello», manifestó en conversación con Joe Rogan, quien también es comentarista de la retransmisión oficial de la UFC.

Así las cosas, con la International Fight Week a 'la vuelta de la esquina', donde se celebrará el UFC 317 el próximo 28 de junio, parece ser que para volver a ver a Topuria encima del octágono nos tendremos que ir a finales del verano. Ahora, el UFC 320 de Guadalajara, México, empieza a tomar fuerza como un posible escenario donde el hispano-georgiano obtuviese su oportunidad, aunque todo dependerá del movimiento de Makhachev, que está esperando a ver qué ocurre en el peso wélter entre Belal Muhammad y Jack Della Maddalena el próximo 10 de mayo en el UFC 315.