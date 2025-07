Topuria empujará por la llegada de la UFC a España en 2026: «Haré todo lo que esté en mis manos»

«Voy a hacer todo lo que esté en mis manos». Con esa contundente frase responde Ilia Topuria, en conversación exclusiva con ABC, respecto a la posibilidad de que la UFC, la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, acabe recalando el próximo año en España. Los directivos estadounidenses son conscientes del poder de concentración que tiene El Matador en nuestro país y tratarán de acercar su evento a tierras españolas cuanto antes, pero hay diferentes barreras complicadas de salvar.

El hispanogeorgiano, recién aterrizado en Madrid, abordó la posibilidad de pelear en España próximamente. «No es fácil, pero para 2026 puede llegar a suceder. Ahora la UFC está negociando un nuevo acuerdo para hacerlo en el 'prime time' en Europa, cuando sepamos más detalles, sabremos mucho más qué podemos hacer y qué está en nuestra mano», explicó el luchador.

Lo que sí tiene claro es que insistirá en que sea el templo madridista el lugar de acogida del evento cuando toque. «Sería otro sueño hecho realidad. Imagínate en el Santiago Bernabéu, peleando delante de todos, vivirlo y tenerlo en mis recuerdos vale muchísimo la pena. Quiero hacer que suceda», apuntó a este periódico.

«El Bernabéu sería impresionante. Es algo que quiero experimentar. Llevo sin pelear en España desde 2016, probablemente. Tengo muchas ganas de pelear delante de toda mi gente. Entonces, no era nada comparado a lo que es ahora, y en ese momento ya se sentía una energía especial. Me gustaría que me acompañara Sergio Ramos», añadió sobre la opciones de hacer la velada en el feudo blanco.

La normativa, el horario nocturno para que sea favorable en Estados Unidos e incluso la disponibilidad de los recintos han sido obstáculos de cara a traer la UFC a España, pero El Matador seguirá empujando para que el próximo año aterricen en nuestro país.