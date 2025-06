Topuria, confiado en su primer cara a cara con Oliveira: «Es imposible que venga más fuerte que yo...»

Álvaro Colmenero y Jose Soriano Enviado especial a Las Vegas 27/06/2025 a las 02:18h. Compartir Copiar enlace

Para un fanático, debe ser difícil ver caer a tus ídolos. Más aun cuando dos de ellos han caído por la misma persona. Misma persona la cual está camino de derrotar a un tercero. Para muchos de los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA), Ilia Topuria cumple ese rol de villano. En sus dos últimos combates finalizó a dos de los peleadores más queridos de la UFC, Alexander Volkanovski y Max Holloway. No contento con eso, su siguiente objetivo es otro de los más amados, Charles Oliveira. Esto ha provocado que en la conferencia de prensa abierta al público del UFC 317, E Matador fuera abucheado a su salida.

«Estoy acostumbrado a los abucheos», decía rápidamente. Al ser él y Oliveira los principales atractivos de la cartelera, muchas de las preguntas fueron enfocadas a su combate. Como es obvio, ninguno de ellos duda de su victoria. «No quiero finalizarlo, quiero ganar... El pasado no importa. Me forjé en el fuego. Estoy listo para esto», decía confiado el brasileño. Ante esto, Topuria no se quedó de brazos cruzados: «Quiere la victoria, yo diría que es una ilusión». Además, a la pregunta de ABC MMA, sobre las palabras de Oliveira de que pegaba más fuerte que Topuria, este replicó confiado: «Es imposible que venga más fuerte que yo y el sábado podré demostrarlo».

«Soy el mejor peleador del mundo. Voy a ganar el cinturón, voy a noquearlo en el primer asalto», respondía El Matador a otra pregunta. Aun así, no duda del estatus de leyenda de su rival y le muestra el respeto que merece. «Es una leyenda en este deporte, significa mucho para mi carrera profesional, así que todo el respeto del mundo para Charles, pero estoy haciendo mi trabajo». Esa posición de leyenda se puede traducir en un futuro como terminar de ser la cara de la compañía, algo que Dana White confirmó: «Si él hace lo que dice que va a hacer se convierte en una de las grandes estrellas de este deporte».

Eso es lo que busca Ilia Topuria, ser recordado. «Si vences a una leyenda detrás de otra, te conviertes en una», señalaba. Otra forma de conseguir esa posición sería hacer algo histórico. Algo como traer la UFC a España. El propio Dana White fue preguntado por ello. «Queremos ir a España. Estaremos ahí lo más pronto posible», confirmó. Traer a la promotora más grande de MMA a nivel planetario sería un hito en el país. Si esta conferencia de prensa ya ha generado emociones, ni imaginar lo que será el día del combate.