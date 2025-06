Topuria apuntará a Paddy Pimblett o Islam Makhachev: «Tiraré una moneda al aire a cara o cruz...»

Cada vez queda menos para que Ilia Topuria enfrente un nuevo desafío. Este sábado 28 de junio tendrá su pelea contra Charles Oliveira por el título vacante del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) de la UFC. Tendrá lugar en Las Vegas en el evento 317 de la compañía. Sin embargo, y como lleva siendo costumbre en sus últimos duelos, este no es un combate cualquiera. De aquí a que Topuria se retire solo tendremos pleitos de primer nivel que, en un futuro, se podrán catalogar como históricos. Este será por entrar en el grupo de los dobles campeones, en el cual solo hay nueve luchadores. El Matador sería el décimo.

Para conseguirlo deberá superar un gran obstáculo. Su rival no es nada más ni nada menos que Charles Oliveira. El brasileño, criado en las favelas no es un oponente cualquiera. No solo fue campeón del ligero, sino que posee el récord de finalizaciones (20) y sumisiones (16) de la compañía estadounidense. Aun así, el clima general es que el hispanogeorgiano es muy favorito para la pelea. Lo cierto es que las carencias defensivas en el golpeo de Oliveira inclinan la balanza a favor de Topuria.

No es sorpresa que El Matador se muestra confiado de su victoria, es por ello que tanto él como los fanáticos ya piensan en los siguientes pasos. Si todo sale bien y, en efecto, sale con el brazo en alto contra Oliveira, hay dos opciones que resuenan con más fuerza para su primera defensa. En una reciente entrevista para ESPN en 'Camino al octágono', le preguntaron por los nombres de Paddy Pimblett e Islam Makhachev, sobre cuál de ellos elegiría. «Cogería una moneda y haría cara o cruz. Lo que la moneda diga», señaló entre risas el hispanogeorgiano.

Lo cierto es que ambas opciones no son descabelladas. En primer lugar, Paddy Pimblett. La UFC, el inglés y Topuria saben lo mucho que vendería esa pelea. La historia que hay detrás, los semienfrentamientos que han protagonizado y lo mucho que hablan ambos daría para una de las previas más recordadas de la compañía. Si Topuria sale victorioso, no es descartable que le den la chance directamente a Pimblett, aunque también es plausible que este último tenga que hacer una pelea más con alguien dentro del top 5.

La otra opcioón, Makhachev, tampoco es descabellada. Para que se de el enfrentamiento entre el ruso e Ilia Topuria pueden suceder dos escenarios. El primero sería que Islam Makhachev fallara en su intento de hacerse con el trono del peso wélter (170 libras o 77, 1 kilos) y quisiera bajar de nuevo a por el cinturón que la UFC le despojó. Otra alternativa sería que ambos ganasen y se convirtieran en dobles campeones. Ahí, El Matador podría intentar algo histórico. Algo que nadie ha hecho nunca, tratar de alzarse victorioso en tres categorías de peso diferentes. Aun así, todo esto no dejan de ser supuestos. Lo principal es enfocarse en el choque de este 28 de junio, el de Charles Oliveira.