Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 23 de octubre

Tom Aspinall, el hombre más peligroso del planeta que 'retiró' al mejor de todos los tiempos

El campeón de los pesos pesados tendrá su primera defensa oficial contra Ciryl Gane en el UFC 321

El inglés ha finalizado todas sus peleas profesionales, 14 de ellas en el primer asalto

Ilia Topuria ya calienta motores en la UFC: «Quienquiera que sea el próximo, lo saludaremos con cariño»

Tom Aspinall, con su cinturón de campeón
Tom Aspinall, con su cinturón de campeón UFC

Jose Soriano

En los deportes de contacto, los pesos pesados siempre han sido uno de los principales atractivos para los aficionados. Peleas de personas que, en cualquier momento, podían acabarse por una sola mano. A esta división pertenecieron grandes nombres como Mike Tyson o Muhammad Ali en ... el boxeo. Las artes marciales mixtas (MMA) no se han quedado atrás en este aspecto. Figuras de la talla de Fedor Emilianenko, Brock Lesnar o, más recientemente, Jon Jones han deslumbrado a los aficionados. Ahora, el relevo en las MMA está en las manos de Tom Aspinall, quien parece ser el encargado de devolver la grandeza y el interés a estos colosos de la jaula.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app