Suscribete a
ABC Premium

El sparring de Aleksandre Topuria: «Es un conquistador y ganará el cinturón de la UFC»

Nico Medina, campeón mundial de grappling y peleador de MMA, analiza en ABC el combate de El Conquistador contra Bekzat Almakhan

Aleksandre Topuria, ante la pelea más importante de su carrera en la UFC: «Nada de este viaje es fácil...»

De izq. a dcha: Nico Medina, Ilia y Aleksandre Topuria
De izq. a dcha: Nico Medina, Ilia y Aleksandre Topuria RRSS
Álvaro Colmenero

Álvaro Colmenero

Enviado especial a Doha (Qatar)

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se acerca el combate más importante para la carrera profesional dentro de las artes marciales mixtas (MMA) de Aleksandre Topuria. El luchador hispanogeorgiano peleará por segunda vez en la mayor liga de esta disciplina, la UFC, y lo haré contra un rival de gran ... dureza como es el kazajo Bekzat Almakhan. Sobre el papel, ninguno de los dos tienen demasiada experiencia dentro de la 'Champions League' de las MMA; sin embargo, sí son tomados en cuenta como dos peleadores de enorme talento emergente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app