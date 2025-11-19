El sparring de Aleksandre Topuria: «Es un conquistador y ganará el cinturón de la UFC»

Se acerca el combate más importante para la carrera profesional dentro de las artes marciales mixtas (MMA) de Aleksandre Topuria. El luchador hispanogeorgiano peleará por segunda vez en la mayor liga de esta disciplina, la UFC, y lo haré contra un rival de gran ... dureza como es el kazajo Bekzat Almakhan. Sobre el papel, ninguno de los dos tienen demasiada experiencia dentro de la 'Champions League' de las MMA; sin embargo, sí son tomados en cuenta como dos peleadores de enorme talento emergente.

Es por ello que, el que logre la victoria verá como su trayectoria despega hacia los puestos más cercanos al top 15 del peso gallo, el lugar donde se juegan las cartas importantes. Consciente de la importancia, Aleksandre Topuria ha realizado una preparación muy hermética y profesionalizada, llegando a contar con campeones en disciplinas como judo y otros atletas de élite que le han permitido pulir detalles y llegar de la manera más 'afilada' posible para cuajar una gran actuación.

Entre sus compañeros de entrenamiento han estado el expeleador de UFC y amigo personal Guram Kutateladze o el campeón mundial de grappling Nico Medina. Este último, que hará su debut profesional en las MMA dentro de WOW la semana que viene, tiene claro el futuro de Aleksandre en la UFC. «Hemos estado juntos entrenando y preparando nuestras peleas en Alicante y Aleks es un dominador, es un conquistador y conquistará su categoría [el peso gallo de la UFC], ganará el cinturón y nos dará muchas alegrías tanto a sus amigos como al deporte de combate de España. Ya es una estrella pero va a ser una estrella que brille mucho más, tiene el potencial, tiene el nivel y estoy seguro de que va a dar muchas alegrías», apunta en conversación con ABC.

Todo el equipo de El Conquistador es consciente de que la batalla es de suma importancia para el devenir del hispanogeorgiano dentro de la mayor liga de MMA. Pero se lo toman con calma, conscientes de todos los esfuerzos realizados por parte de Aleksandre para llegar al cien por cien de sus capacidades a este pleito contra el kazajo en el UFC Qatar. «Vamos a disfrutar mucho esa pelea, porque es importante para él y con la que está muy comprometido, lleva muchos meses entrenando y está en una forma que da miedo. Así que a disfrutar de la saga Topuria», apunta Nico Medina.

El peleador murciano, además, aprovecha para trasladar un mensaje, ahora que las MMA están viviendo una etapa muy dulce en nuestro país. «Gracias a ABC por darle voz a nuestros peleadores y a nuestra comunidad, porque tenemos una responsabilidad que es la de inspirar a la gente, enseñar este deporte al gran público y hacer un cambio generacional que va a ir de la mano de un cambio de identidad de los deportes de combate, tenemos la obligación de enseñar la esencia de esto, que pasa porque los peleadores somos gente con una historia de superación, con unos valores determinados y demostrar qué las MMA son un deporte para todos», concluye Nico Medina.