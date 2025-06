El soberbio mensaje de Paddy Pimblett hacia Ilia Topuria: «Sé cómo ganarle...»

Quedan menos de diez días para que Ilia Topuria busque una nueva hazaña en su carrera, la del doble campeonato. Esto le hará entrar en los libros de historia de la UFC, al ser el décimo peleador de la compañía capaz de lograrlo. Para hacerlo deberá sortear un reto mayúsculo. Enfrente tendrá a Charles Oliveira, quien ya sabe lo que es tener el oro del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos) y puede presumir de ser el mayor finalizador de la UFC, con un total de 20 peleas acabadas antes del límite.

Sin embargo, tanto los aficionados a las artes marciales mixtas (MMA), como el mismo Topuria, tienen un ansía voraz. No se conforman con el futuro inmediato y buscan ir más allá. El Matador ya se da como ganador del combate, cosa a la que ha acostumbrado a lo largo de su carrera. Para la mayoría de las casas de apuestas también es el favorito. Sobre el papel, parece que todo el mundo está en consonancia con que este duelo no es más que un mero trámite. Por ello, ya se hacen la pregunta de quién será la primera defensa del hispanogeorgiano.

De entre las finitas posibilidades, hay una que resuena con mucha fuerza. Es la de Paddy Pimblett. Ambos ya han tenido su historia en el pasado, por lo que esa pelea se podría vender muy bien. Además, el inglés se siente confiado para alzarse victorioso. «Si Ilia gana y dice que quiere pelear conmigo, la UFC hará esa pelea porque saben que es una pelea de dinero... Sé que le ganaría... Sé cómo ganarle. Nadie se aprovecha de sus debilidades; todos intentan tener una pelea de boxeo con él», señalaba el luchador en el canal de Tom Aspinall. Aquí, da a entender que no intercambiaría arriba con El Matador, por lo que previsiblemente trataría de forzar situaciones de lucha.

Ahora mismo, Pimblett se encuentra clasificado el número ocho en la categoría. Por ello, no sería de extrañar que le pidieran hacer un combate más contra alguien situado por encima. Las fechas podrían cuadrar, ya que sería muy complicado ver a Topuria de vuelta en 2025. Uno de los nombres que suenan para el de Liverpool es el de Justin Gaethje, que se encuentra en el número tres. No obstante, este no parece estar conforme, ya que amenaza con el retiro en caso de que no le den directamente la pelea titular. Sea como fuere, es indudable que un Ilia Topuria vs Paqddy Pimblett puede suponer un récord absoluto.

La UFC es bien conocedora de esto, lo que podría dar lugar a que The Baddy, apodo de Pimblett, se salte la cola. Esto no sería la primera vez que ocurre. Muchos campeones han tenido defensas contra luchadores clasificados muy por detrás de ellos. Pase lo que pase, alguien no estará contento. Ahora mismo, hay muchos candidatos en las 155 libras a disputar el oro, bien sea contra Topuria o contra Charles Oliveira. Para empezar está Arman Tsarukyan, quien parece que será el reemplazo del UFC 317. Este está clasificado el número uno, pero no parece que la compañía le vaya a dar pronto la chance. Luego está Justin Gaethje, quien asegura que se lo merece más que nadie. Por último, si Max Holloway sale airoso de su pelea contra Dustin Poirier, también podría reclamar su oportunidad.