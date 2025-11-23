¿Qué sigue para Aleksandre Topuria en la UFC tras vencer en Qatar?

«¡Decían que tuviera cuidado arriba!». Esas fueron las primeras palabras que Aleksandre Topuria lanzó a la cámara de ABC tras bajarse victorioso del octágono en el Abha Arena de Doha. El hispanogeorgiano se impuso con mucha paciencia táctica, una gran técnica y una contundente solvencia al kazajo Bekzat Almakhan ... , un atleta considerado de los mejores boxeadores dentro de la división del peso gallo de la UFC. Aleksandre demostró muchas cosas en su triunfo en la capital de Qatar.

Tras imponerse por decisión unánime (30-27, 30-27 y 29-28), en un combate donde cerca estuvo de llevarse la victoria por nocaut en el tercer asalto, y donde también supo capear el temporal cuando se llevó alguna mano potente de su oponente, ahora muchos aficionados están reflexionando qué es lo que sigue para Aleksandre Topuria dentro de la UFC. Desde luego, hay muchas expectativas por parte de todo el sector, desde la propia compañía estadounidense hasta los fans de diferentes partes del planeta. El apellido Topuria lo exige y El Conquistador está cumpliendo con creces.

Noticia Relacionada Aleksandre Topuria da una cátedra de paciencia y precisión en el golpeo y se lleva el triunfo en Qatar Álvaro Colmenero El Conquistador se impuso por decisión unánime (30-27, 30-27 y 29-28) frente al kazajo Bekzat Almakhan y apunta hacia el top 15 del peso gallo

El hispanogeorgiano sumó así su segunda victoria dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo. No fue, eso sí, un triunfo cualquiera, pues el kazajo era tomado como uno de los peleadores emergentes más talentosos del peso gallo (61,2 kilos, 135 libras). Es por ello que es una de esas victorias morales que suman mucho, también a ojos de la UFC, que programó este duelo quizá a modo un poco de descarte, para ver quién despegaba y a quién se le marcaba el techo. Despegó claramente Aleksandre Topuria.

«Aleksandre apunta hacia la cima, apuntamos a lo que nos diga la UFC, obviamente tiene que ser alguien que ayude a su avance, que no esté por detrás de él, vamos a seguir la misma teoría que hemos seguido en mi carrera, eso es lo que busca mi hermano, sin tener prisa, pero buscará oponentes que estén por encima de él en el ranking. Creo que sí que podría llegar un top 15», explicó a ABC Ilia Topuria tras la victoria de El Conquistador en Doha.

Con este contexto, habrá que esperar cuándo regresa al octágono Aleksandre Topuria, pero podrían empezar a llegar los nombres más grandes de la división, los que están dentro del top 15, o al menos, los que rondan la clasificación por fuera. El Conquistador no ha hablado de fechas de regreso, pero aseguró a este periódico que pretende «hacer mínimo dos peleas al año» y, si «son tres o cuatro», pues mejor. Las MMA españolas están de enhorabuena, los hermanos Topuria prometen un 2026 de ensueño.