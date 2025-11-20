Así es el recorte peso de Aleksandre Topuria en Qatar en la UFC

Muchas veces habrán visto una imagen que no por ser icónica deja de ser insalubre: un artista marcial mixto que se sube a la báscula para clavar el peso de su categoría y poder disputar, al día siguiente, un combate. Tenga las implicaciones ... que tenga, esto es, ya sea por un cinturón de la UFC o por 200 euros en una liga regional, es un proceso 'infernal' que los peleadores profesionales han de atravesar, mediante el temido recorte de peso; perder muchos kilos en muy poco tiempo. Aleksandre Topuria, que peleará este sábado ante Bekzat Almakhan en Qatar, no será menos: tendrá que dar como máximo 136 libras en el pesaje oficial del viernes (61,7 kilos).

En las artes marciales mixtas (MMA), la inmensa mayoría de luchadores hacen esfuerzos titánicos para bajar varios kilos por debajo de su peso natural, tratando de obtener la mejor ventaja competitiva. Pero todavía hay muchos aficionados al deporte que no comprenden exactamente esta situación. Por ello, cabe preguntarse: ¿Qué es un recorte de peso? ¿Y cómo tendrá que llevarlo a cabo Aleksandre Topuria este jueves para llegar a la mañana del viernes 'en peso'?

Noticia Relacionada Dana White acerca la llegada de la UFC a España tras el evento de Nueva York: «Quiero ir allí» Álvaro Colmenero El CEO de la compañía apuntó que quieren llegar a tierras españoles sin que le preguntaran por nuestro país en concreto tras el UFC 322

«Un recorte de peso, para que todo el mundo lo entienda, es una estrategia a través de la cual se busca cumplir con la balanza según categoría de peso en un momento muy concreto. No es una pérdida de peso normal a efectos contables como pretendería una persona con un déficit calórico progresivo, sino más bien, para ponernos en contexto como si cogiésemos una esponja hidratada (luchador) y la escurriésemos poco a poco en un cubo eliminado ese peso», comienza explicando David Rojas, el nutricionista de Aleksandre Topuria, a ABC MMA.

Fases muy estrictas

Para ello se realizan dos fases bien definidas, primero estaría la fase de pérdida de peso natural mediante un déficit calórico progresivo y luego tras esta fase, perderíamos el peso restante durante la Fight Week usando estrategias como la carga de agua, manipulación del sodio, depleción de glucógeno y técnicas de sudoración activa (traje sauna, chándal y movimiento) y sudoración pasiva (sauna, bañera o momia)», detalla el nutricionista valenciano.

Ahondando más en la parte 'técnica' del recorte de peso, Rojas asegura que la respuesta del organismo «siempre por homeostasis es compensar la pérdida de agua y consecuente efecto sobre la tensión arterial». «Es por ello que el propio sistema nervioso juega en contra de nuestro objetivo y para ello recurrimos a las técnicas que os menciono más arriba. De alguna manera trato que el organismo no se sienta en peligro ni estresado para que el último día nos permita ajustar el peso necesario con la deshidratación controlada», especifica Rojas.

Para clavar este viernes por la mañana el peso, Aleksandre Topuria ha tenido que pasar un proceso de una dieta muy estricta. Una vez haya dado el peso correcto (136 libras, 61,7 kilos), que incluye una libra de más al no ser un combate por el título, será la hora de rehidratar, un proceso igual de importante que la pérdida. «Normalmente usamos dos sueros que nos aporta UFC. Los reviso y empezamos con el primero nada más dar el peso alto en electrolitos y bajo en azúcares y sodio. Después una vez pasados alrededor de 45 minutos, empezaríamos con el segundo donde ya se añaden carbos rápidos como la Maltodextrina e incluso glutamina y mejora la respuesta intestinal. En esencia se trata de empezar a hidratar de nuevo la 'esponja' con todo el liquido que perdió y así luego empezar con la carga de alimentos sin tener molestias intestinales», concluye Rojas. Sin duda, un proceso calculado al milímetro y solo apto con revisión de profesionales