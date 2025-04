Rankings de la UFC: Joel Álvarez vuelve al top 15 del ligero e Ilia Topuria baja al tercer puesto del pluma

Los rankings de la UFC, la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, se actualizan semanalmente, gracias a las nuevas posiciones que otorgan una selección de expertos anónimos que envían sus listas cada domingo, después de los eventos. Pues bien, este martes, la nueva actualización ha venido con sorpresa: el asturiano Joel Álvarez ha regresado al top 15 del peso ligero, mientras que Ilia Topuria, que dejó su título vacante del pluma para abandonar la división, aparece relegado a la tercera plaza del ranking.

En lo que respecta a El Fenómeno, el gijonés que volverá al octágono el próximo 10 de mayo en el UFC 315 de Montreal, en Canadá, el nuevo posicionamiento le permite encara este nuevo reto dentro del top 15 del peso ligero, probablemente la categoría más competitiva del mundo. Estar posicionado en el listado de los rankings de la UFC siempre aporta un caché y un prestigio enorme para los peleadores. Además, Joel Álvarez tendrá la oportunidad de escalar alguna posición más, pues se enfrentará a Benoit Saint Denis, quien está ubicado en el número 13 del peso ligero. Eso sí, parece que es firme su decisión de abandonar las 155 libras (70,3 kilos) para subir al wélter (170 libras, 77,1 kilos), pero allí le podría esperar algún gran nombre.

Noticia Relacionada Ilia Topuria, primer español invitado al podcast de Joe Rogan Álvaro Colmenero El excampeón del peso pluma de la UFC grabará un programa con el mayor 'podcaster' del mundo, The Joe Rogan Experience

Además, por su parte, Ilia Topuria, que todavía está esperando su oportunidad en el peso ligero –él aseguró que será directamente por el título de la UFC–, ha descendido varios puestos, tras dejar su título vacante. El pasado fin de semana, Alexander Volkanovski recuperó el trono que le había arrebatado el hispano-georgiano, quedando como campeón del peso pluma de nuevo, mientras que Topuria ha quedado desplazado al tercer lugar del ranking, algo que no tiene demasiado sentido, pues La Leyenda ya ha trasladado su intención de no regresar al peso pluma nunca más, ya que el esfuerzo del recorte de peso era demasiado dañino para su cuerpo y no encontraba más motivación en esa división.

Sea como fuere, el ranking libra por libra, que se establece sin importar la división de peso en el que compiten los atletas, continúa marcando el mismo orden en la cúspide: número uno, Islam Makhachev (campeón del ligero), número dos, Jon Jones (campeón del pesado), y número tres, Ilia Topuria, por lo que el enfrentamiento entre Makhachev y Topuria continuaría teniendo mucho sentido a nivel deportivo y de negocio. En cualquier caso, el campeón ruso ya ha trasladado su intención de esperar a ver qué ocurre en el UFC 315 de Canadá, el 10 de mayo, por lo que, por el momento, habrá que seguir el ritmo del daguestaní.