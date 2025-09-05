El primo de Khabib Nurmagomedov carga contra Ilia Topuria: «¿Cómo puede ser el número uno del mundo?»

Desde que Ilia Topuria noqueara a Charles Oliveira el pasado mes de junio en Las Vegas, los analistas que establecen el ranking libra por libra de la UFC le posicionaron como el número uno de la lista. La traducción es que El Matador reposa en la primera posición de los mejores luchadores del mundo. Algo que, en su día, levantó alguna ampolla, por el hecho de que había superado a Islam Makhachev, el excampeón de esa división, que ahora buscará proclamarse monarca del peso wélter de la UFC.

De hecho, según ha asegurado ahora el primo de Khabib Nurmagomedov, Usman Nurmagomedov, ese era el motivo por el cual no daba el salto desde PFL, liga en la que es campeón Usman, a la UFC. «No quiero ponerme [en lo más alto] en el peso ligero porque Islam sigue en el peso ligero», ha apuntado Nurmagomedov a MMA Fighting. «No se va a mover. Cuando se mueva, entonces ya veremos», ha añadido.

Lo cierto es que Makhachev todavía está clasificado dentro del peso ligero y, después de su combate ante Jack Della Maddalena, actual campeón del wélter, habrá que comprobar si abandona definitivamente la división. En caso de que lo haga, es más que probable que Usman Nurmagomedov fiche por la UFC para tratar de conquistar el peso ligero, donde aguarda como campeón Ilia Topuria, quien también logró el título del peso pluma.

Por el momento, Usman continuará en PFL, pero ha tenido tiempo para cargar contra Topuria, de quien dice que no debería estar colocado en la primera posición del libra por libra. «Vamos, Ilia Topuria, ¿cómo puede ser el número uno del mundo en peso ligero? No puede serlo», ha afirmado Nurmagomedov. «Solo ha disputado una pelea [en peso ligero] (en realidad son dos). Yo tengo 19 peleas en peso ligero. He vencido a antiguos campeones. He vencido a campeones. Creo que mi palmarés es mejor que el suyo. ¿Cuántas peleas tiene? ¿14? Yo tengo 14 victorias por KO en mi carrera», ha lanzado.

Aunque Usman todavía cuentas pendientes por resolver en PFL, la realidad es que un combate entre el daguestaní e Ilia Topuria sería de altísima calidad y no podemos descartar que en un medio plazo termine sucediendo.