El preparador físico de Aleksandre Topuria: «Es un soldado, no negocia ni pregunta, ejecuta»

El futuro de Aleksandre Topuria pasa por Qatar, más concretamente por la ciudad de Doha, donde tendrá lugar este sábado un evento Fight Night de la mayor compañía de artes marciales mixtas (MMA) en el que El Conquistador (su sobrenombre de batalla) se enfrentará al kazajo Bekzat Almakhan ... . El hispanogeorgiano buscará su segunda victoria dentro de la UFC, pero más allá de tener poca experiencia dentro de la organización, la promotora es consciente del nivel que atesora Aleksandre y, por ello, le han colocado delante un hueso duro de roer.

La preparación para este significativo pleito la ha realizado en Alicante, con la persiana bajada, pues su perfil siempre ha sido muy hermético. Es por ello que ABC ha hablado en exclusiva con Jesús Gallo, su preparador físico, para conocer algunos detalles más que interesantes del campamento de entrenamiento realizado por El Conquistador. «Creo que Aleksandre está en un nivel táctico, técnico y físico increíble, psicológicamente también se siente muy confiado de todo lo que ha estado haciendo, ha trabajado muy en detalle y profundamente en muchos aspectos, va a lucir muy bien en la pelea», apunta el preparador cubano.

En lo que respecta a la participación de terceras personas, Jesús Gallo señala que Aleksandre se ha rodeado muy bien durante este 'training camp'. «En la preparación ha contado con la ayuda de muchas personas, ha estado trabajando con atletas del equipo español olímpico de judo, con un luchador georgiano que fue olímpico y mundial, ha llevado su entrenamiento táctico a un nivel muy alto, creo que se encuentra en unas condiciones increíbles, es una máquina», señala.

Para Jesús Gallo, Aleks es un soldado, un muchacho que «no pregunta ni negocia, ejecuta». «Es muy fácil para mí trabajar con una persona tan dedicada y apasionada de lo que hace. Ha estado superando todo los parámetros de los campamentos anteriores, en fuerza, en técnica, en lucha... En la parte técnica está increíble también, cada vez va madurando más y más como peleador», desgrana el técnico cubano.

En cuanto al oponente que tendrá enfrente, desde el equipo de El Conquistador son conscientes de su potencial, es por ello que se han preprado de la mejor manera posible. «Es un luchador muy peligroso, creo que va a llevar el combate hacia Aleks, arriba es muy peligroso, obviamente tiene sus debilidades en otras áreas donde podemos capitalizarlo llevando la pelea a esas áreas», afirma Jesús Gallo.

«Yo creo que esta pelea puede poner a Aleks en la órbita de los top 15, es un oponente que significa mucho para dar el salto que hace falta en los rankings. El récord de una victoria y una derrota no es un indicativo de la calidad de peleador que es Bekzat, creo que puede ganarle a cualquiera en el top 15. Si Aleks obtiene la victoria, va a estar en una posición muy buena para competir en el top 15. Es la valla que hay que saltar para hacer dos peleas más y estar en el top 5», sentencia el preparador.