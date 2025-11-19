Suscribete a
¿Por qué pelea Aleksandre Topuria en Qatar?

El hispanogeorgiano realizará su segundo combate dentro de la mayor liga de MMA del mundo ante el kazajo Bekzat Almakhan en Doha

Aleksandre Topuria, en el pesaje de su primer combate UFC
Álvaro Colmenero

Enviado especial a Doha (Qatar)

Este lunes ha comenzado la Fight Week en la que Aleksandre Topuria disputará su segundo combate dentro de la UFC, la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) a nivel global. El Conquistador, que ha sido una pieza fundamental en el ascenso de ... su hermano menor, Ilia Topuria, hacia el estrellato, ha emprendido ahora él su propia trayectoria para tratar de alcanzar las mayores cotas dentro del deporte. Por el momento, pelear en la UFC ya supone haber llegado a lo más alto, pero el hispanogeorgiano cuenta con ambiciones más grandes.

