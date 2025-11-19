¿Por qué pelea Aleksandre Topuria en Qatar?

Este lunes ha comenzado la Fight Week en la que Aleksandre Topuria disputará su segundo combate dentro de la UFC, la mayor organización de artes marciales mixtas (MMA) a nivel global. El Conquistador, que ha sido una pieza fundamental en el ascenso de ... su hermano menor, Ilia Topuria, hacia el estrellato, ha emprendido ahora él su propia trayectoria para tratar de alcanzar las mayores cotas dentro del deporte. Por el momento, pelear en la UFC ya supone haber llegado a lo más alto, pero el hispanogeorgiano cuenta con ambiciones más grandes.

Aunque Aleksandre no se pone excesiva presión encima, es lógico pensar que su meta final es capturar el cinturón del peso gallo de la UFC, división en la que compite actualmente. Después de un debut exitoso el pasado mes de febrero en Australia, donde se impuso a Colby Thicknesse por decisión unánime, llega ahora un momento de suma importancia para continuar ascendiendo dentro de la categoría, pues pelear contra Bekzat Almakhan se presume como una prueba de fuego, al ser un tipo de un enorme nivel y gran dureza.

Sea como fuere, hay muchas personas que se están sumando, poco a poco, al deporte de combate de mayor crecimiento a nivel planetario, y todavía desconocen el funcionamiento de por qué un atleta pelea en un lado u en otro. Es por ello que es pertinente la pregunta: ¿Por qué Aleksandre Topuria pelea en Qatar este sábado, 22 de noviembre? Pues bien, todo va dependiendo de las negociaciones que van llevando a cabo los mánagers una vez que sus luchadores están disponibles para entrar en el octágono a buscar su siguiente victoria.

Curiosamente, la UFC aterriza por primera vez en Qatar, más concretamente en la ciudad de Doha, y pese a ser un evento Fight Night (los más grandes son los eventos numerados), han puesto en liza una cartelera de mucho nivel y de combates más que interesantes. Entre ellos, dentro de las preliminares, estará Aleksandre Topuria contra Almakhan, en una pelea que le podría servir para comenzar su escalada hacia el top 15. Respecto al por qué compite en Qatar, es por un asunto de calendario y geográfico, Doha cuenta con una buena diferencia horaria respecto a España (solo son dos horas más) y realmente es una apuesta fuerte de la UFC, por lo que formar parte de un evento así siempre es positivo. Además, como sucede cuando uno de los hermanos Topuria pelea, el otro estará en su esquina apoyando y haciendo las labores de entrenador.