Paddy Pimblett, a una victoria de pelear contra Ilia Topuria: el título interino está en juego

El presidente y CEO de la UFC, Dana White, ha dado el pistoletazo de salida a una nueva era en la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo: la etapa Paramount. La plataforma americana ha pagado 7.700 millones de dólares para hacerse ... con los derechos televisivos en Estados Unidos por los próximos siete años y, con esa inyección económica, pretenden seguir escalando la industria de las MMA. Para comenzar, Dana White anunció este jueves el primer evento numerado del 2026, el UFC 324, que se celebrará en Las Vegas y que contará con el inglés Paddy Pimblett y el estadounidense Justin Gaethje peleando por el cinturón interino del peso ligero de la UFC.

Y muchos se preguntarán, ¿qué es eso del cinturón interino y por qué no pelea Ilia Topuria que es el campeón de esa división? Pues bien, El Matador anunció que no peleará en el primer trimestre de 2026, pese a que todo iba encaminado a que el hispanogeorgiano defendiera su cinturón ante Paddy Pimblett en el UFC 324. «No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible», apuntó el campeón del peso ligero de la UFC, que lleva casi medio año sin subirse al octágono.

Ante esa imposibilidad de competir por un asunto personal y familiar de Topuria, la UFC puso su maquinaria a trabajar y encontró una solución: que el inglés y el estadounidense pelearan por el interino y el ganador se enfrente al hispanogeorgiano cuando esté disponible, algo que se estima que sucederá en la primavera de 2026. Con este contexto, Paddy Pimblett está a un solo triunfo de proclamarse campeón interino y de programar definitivamente su enfrentamiento ante Ilia Topuria, para cerrar dentro del octágono una rivalidad que arrastran desde hace varios años. Sin duda, uno de los combates más mediáticos que la UFC puede poner en liza.

Bien es cierto que a la UFC le están lloviendo las críticas por no incluir en la ecuación a Arman Tsarukyan, quien está ubicado en la primera posición del ranking de contendientes, por delante de Gaethje y Pimblett. Sin embargo, en la compañía estadounidense no siempre prima la meritocracia, pues Tsarukyan se merecería el disparo titular, sino que también cuenta el trato que tengas con la empresa y lo mediático que sea tu perfil. Por el momento, el armenio tendrá que esperar su oportunidad, que le podría llegar ya más apuntando a finales de 2026.