Paddy Pimblett, a una victoria de pelear contra Ilia Topuria: el título interino está en juego

El inglés se enfrentará el 24 de enero a Justin Gaethje buscando proclamarse campeón interino, lo que le abriría la puerta a unificar contra el hispanogeorgiano

Paddy Pimblett, cara a cara con Ilia Topuria
Paddy Pimblett, cara a cara con Ilia Topuria UFC
Álvaro Colmenero

El presidente y CEO de la UFC, Dana White, ha dado el pistoletazo de salida a una nueva era en la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo: la etapa Paramount. La plataforma americana ha pagado 7.700 millones de dólares para hacerse ... con los derechos televisivos en Estados Unidos por los próximos siete años y, con esa inyección económica, pretenden seguir escalando la industria de las MMA. Para comenzar, Dana White anunció este jueves el primer evento numerado del 2026, el UFC 324, que se celebrará en Las Vegas y que contará con el inglés Paddy Pimblett y el estadounidense Justin Gaethje peleando por el cinturón interino del peso ligero de la UFC.

